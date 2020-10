El barri més empobrit de Manresa

El barri del Xup és la zona més empobrida de Manresa si es té en compte la renda mitjana per persona, que supera molt poc els 8.500 euros anuals. L'acompanyen en el segon lloc de l'escala començant per baix zones del Barri Antic i les Escodines. En contraposició, el Passeig i Rodalies té una renda mitjana per persona de 18.000 euros.