L'OMS no entén la gravetat de la covid a Espanya si és el que pren «més mesures»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va admetre ahir que fa setmanes que es pregunta «quins són els factors, i per què» la pandèmia a Espanya és més greu que en altres països si a l'Estat s'apliquen «les mesures més restrictives». En un debat al Nueva Economía Fórum, la directora de Salut Pública de l'OMS, María Neira, va assegurar que Espanya és «una alarma vermella» del que pot passar a altres països en poc temps. Neira també va remarcar que cal analitzar «de manera crítica i objectiva» el que no s'està fent prou bé i va reclamar «coordinació, lideratge i organització». La responsable de l'OMS també va assegurar que no li agrada veure titulars sobre la «disparitat i el desacord» en les mesures a prendre a Madrid.



Conscienciar els joves

Pel que fa a les queixes del «relaxament» dels joves a Espanya, María Neira va assegurar que el fet que puguin haver anat a festes o grans aglomeracions «no justifica tota la situació que s'està vivint avui», perquè en altres països europeus també s'han viscut festes similars i no ha tingut aquests resultats. Amb tot, Neira va demanar «millorar la resposta de la població i conscienciar més els joves», i va apuntar al gran nombre de contagis que hi ha, també, dins de l'àmbit familiar.

La directiva de l'OMS també va assenyalar la necessitat de revisar l'atenció primària i fer un bon seguiment dels contactes. «Si falten rastrejadors, que es posin rastrejadors», va demanar. «Tant de bo es pugui detectar quina és la part dèbil (de l'estratègia d'Espanya) i corregir-la com més aviat millor. És fonamental per a la tranquil·litat dels ciutadans i també per ser més eficaços», va dir.



Comencen les restriccions

Per altra banda, el govern d'Ayuso va presentar ahir davant l'Audiència Nacional un recurs contenciós administratiu contra les mesures de restricció que confinen perimetralment Madrid i nou municipis més de la comunitat. En el recurs, al qual ha tingut accés Europa Press, el govern d'Ayuso assenyalava «el perjudici que es deriva de la invasió de competències que ha suposat l'ordre mitjançant una utilització injusta del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut».

Tot i això, el recurs presentat no va salvar Ayuso de l'obligatorietat d'«acatar» l'ordre, ja que a les 10 de la nit d'ahir ja van posar-se en marxa el confinament perimetral i l'enduriment de les respectives restriccions. Entre aquestes hi havia la limitació de la capacitat al 50% als comerços o l'obligació de tancar la restauració no més tard de les 11 de nit.



113 morts més per covid-19

El ministeri de Sanitat va registrar ahir 11.325 nous positius i 113 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dijous, amb 32.086 defuncions totals. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 240.959 des que va començar la pandèmia, 15.620 en la darrera setmana. La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia continua sent Madrid, amb 814 casos. La segueixen el País Basc, amb 393, l'Aragó, amb 359, i Navarra, amb 335. Quant a Catalunya, ahir s'havien diagnosticat 153 nous casos.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 32.086 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 113 més que dijous. Segons l'últim informe del ministeri, 538 s'han produït en els últims set dies. D'aquestes, 156 s'han produït a Madrid. De les 2.379 hospitalitzacions que hi ha hagut en la darrera setmana, 435 s'han produït a Andalusia.