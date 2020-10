Unió de Pagesos vol mesures de xoc per als pagesos més afectats

Unió de Pagesos demana al ministeri i al departament d'Agricultura, després de l'anunci del Govern espanyol de suspendre les regles fiscals i de despesa pública per al 2020 i 2021, que aprovin ajuts extraordinaris destinats a pal·liar les «importants pèrdues de renda» que estan patint aquest any pagesos i ramaders com a conseqüència de la crisi derivada de la covid-19, però també per l'evolució dels preus percebuts pels productors al mercat i que han fet minvar significativament els ingressos. El sindicat recorda la possibilitat que habilita la Unió Europea per tal que els estats puguin articular ajudes als productors agraris i que aquests obtinguin el suport, com altres sectors, per estar en condicions d'emprendre la recuperació.

Durant aquest any 2020, s'ha agreujat la situació econòmica de moltes explotacions agrícoles i ramaderes catalanes, que han vist com les dificultats derivades de la covid-19 al canal HORECA (hostaleria, restauració i cafeteries) i al sector de la flor i planta ornamental, més diverses adversitats climàtiques i malalties, així com l'evolució dels preus percebuts pels productors al mercat, han fet minvar significativament els ingressos de molts pagesos. Especialment, els viticultors, els productors d'avellana i d'ametlla, els productors d'oli i els de fruita dolça, com a orientacions agrícoles, però també els ramaders del boví, de l'oví i cabrum i els productors de mel, són els que estan patint enguany una situació més complicada.

A més, des de l'organització agrària proposen al ministeri d'Agricultura que modifiqui el Marc Estatal de Desenvolupament Rural 2014-2020 per «fer útil el mecanisme d'aprofitament dels fons no gastats per altres comunitats autònomes», ja que «a l'Estat hi ha diverses autonomies amb baixa execució dels seus programes de desenvolupament rural i a hores d'ara aquests fons de la UE ja estan en perill de perdre's per no ser utilitzats», segons Unió de Pagesos. Per això, l'organització reclama al ministeri aquesta modificació i estableixi que no sigui necessari retornar els diners.