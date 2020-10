Salut tanca el consultori de Cal Rosal per motius de seguretat

L'Ajuntament d'Olvan va comunicar aquest divendres que el departament de Salut ha tancat definitivament el consultori mèdic de Cal Rosal per motius de seguretat. Salut va enviar un informe a l'Ajuntament olvanès on s'explica que el consultori no compleix les disposicions mínimes de seguretat que han de complir els llocs de treball i tampoc les mesures establertes en la norma bàsica de l'edificació i el reglament de baixa tensió. L'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, ha explicat a Regió7 que les deficiències del local «eren conegudes des de feia temps» i que «sabem, de fa molts anys, que s'han de solucionar».

Arran de l'empitjorament de la situació sanitària de la covid-19 Salut ha adoptat la mesura de tancar definitivament el consultori. «És un local que té moltes deficiències, tothom ho sap, se n'ha parlat políticament i s'havia de solucionar, però és veritat que amb el coronavirus s'ha intensificat aquest problema ja que hi ha diferents sales que no tenen ventilació i no compleixen les normes mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Tampoc hi ha espai suficient per establir un circuit d'entrada i sortida», exposa el batlle.

L'Ajuntament d'Olvan ha informat que està valorant reubicar el consistori de Cal Rosal a una altra instal·lació amb les condicions adequades per continuar prestant aquest servei, però Salut encara no ho ha autoritzat ni ha obtingut resposta a aquesta petició. Prat afirma que «és un problema greu per a la gent de Cal Rosal i per aquest motiu demanem celeritat al departament, ja que per a nosaltres és prioritari i estem disposats a buscar un altre espai i fer una inversió per adequar-lo. De moment no hem obtingut resposta i creiem que ens la mereixem».

De moment, el consultori d'Olvan romandrà obert per a tots els veïns de Cal Rosal que necessitin atenció mèdica i els serveis a domicili es mantindran. El consultori d'Olvan és obert els dimarts, dijous i divendres de 8 del matí a a 3 de la tarda.

«El consistori d'Olvan ha vist reduïts els dies de metge, però crec que la situació del centre d'Olvan és prou satisfactòria, amb tres dies a la setmana i atenció domiciliaria», explica l'alcalde Sebastià Prat, que afegeix que «ens queixem de la situació de Cal Rosal, ja que ens haurien de donar una resposta en el compromís de poder adaptar un nou local. No volem que el local sigui una excusa per reduir serveis, estem disposats a fer les reformes que calgui des d'ara mateix».