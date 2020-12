El Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel dona suport al projecte Manresa 2022

El Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel, ha manifestat el seu suport al projecte Manresa 2022 i s'ha mostrat predisposat a participar-hi. L'activista argentí ha participat en una reunió telemàtica amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor Joan Calmet i altres representants de Manresa 2022, durant la qual ha assegurat que "en un moment com l'actual és important repensar el món en què vivim, i un projecte amb els valors de Manresa 2022 és del tot adequat i necessari".

Pérez Esquivel va rebre el Nobel de la Pau el 1980. Actualment té 89 anys i exerceix de professor universitari. Coneix Manresa. Hi ha estat en dues ocasions. L'octubre del 2004 va visitar la ciutat en el marc del Fòrum de Solidaritat i Ecoviure. Poc després hi va tornar per pronunciar una conferènci amb l'activista català Arcadi Oliveres.

A més a més el 2005 va donar suport a la denúncia que la família de la cooperant manresana assassinada a Rwanda, Flors Sirera, va interposar contra els autors de la seva mort a l'Audiència Nacional, a Madrid. L'Ajuntament de Manresa també es va personar en la causa, que encara és oberta.

A la reunió telemàtica amb l'alcalde i responsables de Manresa 2022, Pérez Esquivel ha manifestat que «hem d'aprofitar l'oportunitat que ens ofereix el projecte Manresa 2022», que promou aspectes de transformació i canvi social des de diversos camps, partint de les arrels ignasianes.

Per al Nobel de la Pau, «hem de construir la postpandèmia. Hem de generar un nou pacte social de convivència, i per això en aquest és important de evocar una figura com la d'Ignasi de Loiola i els seus valors", com la tolerància, la lluita contra la pobresa, l'austeritat o el sentit de comunitat».

Al llarg de la conversa s'ha referit a la pandèmia i ha recordat que «les grans potències tenen arsenals atòmics però no els serveixen de res davant d'aquest virus minúscul. La supèrbia i el poder en aquest cas són inútils».

Segons ell, al món actual «hem de fixar-nos en el pensament, la filosofia. Hem de rescatar l'espiritualitat, i em refereixo a anar més enllà de les religions. Perquè les religions també han provocat moltes conflictes i angoixes. Hem de repensar el món en què vivim, això és un gran desafiament».

El premi Nobel considera que «la pau no és només l'absència de conflicte, és una dinàmica permanent en les relacions entre les persones i els pobles. Tal com deia el mexicà Benito Juárez, la pau comença pel respecte als altres».

En relació al fet que Manresa 2022 parteixi de la figura i els valors d'Ignasi de Loiola, Esquivel considera que «és molt important fer memòria. Els pobles que obliden són pobles que desapareixen. Cal recuperar la memòria però no per quedar-se al passat, sinó per entendre el present i il·luminar el camí: per marcar-nos què fer i cap on anar. Sant Ignasi tenia molt clar aquests temes existencials».

Adolfo Pérez Esquivel conclou que «Manresa té un tresor a les mans, l'estada de Sant Ignasi a la ciutat». S'ha mostrat predisposat a participar als actes de Manresa 2022 si la salut i l'agenda ho permeten. «A les bones causes se'ls ha de donar suport, sense rumiar-s'ho gaire».



Activista de la pau i els drets humans



Nascut a Buenos Aires el 1931, Adolfo Pérez Esquivel és llicenciat en Belles Arts i doctor en Arquitectura i Urbanisme. Professor de la Universitat d'Arquitectura i Urbanisme de la Universitat Nacional de la Plata i professor titular d'escultura a l'Escola Nacional de Belles Arts de Buenos Aires. El 1976 la dictadura ilitar de Jorge Videla el va apartar dels seus càrrecs i de la docència.

Des del 1971 ha estat un seguidor de Ghandi i de la no violència. Ha estat i és un referent en la defensa dels drets humans a l'Amèrica llatina i al món. El 1980 va rebre el premi Nobel de la Pau. Prèviament havia estat perseguit i empresonat per la seva defensa dels drets humans. Amb motiu dels 40 anys del Nobel aquest octubre ha estat homenatjat govern argentí i ha rebut una carta de reconeixement del papa Francesc.

Esquivel no és el primer activista de renom internacional que dona suport a Manresa 2022. Recentment, els responsables del projecte van entrevistar-se amb Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco, que també va mostrar-se identificat amb la iniciativa i està disposat a col·laborar-hi.

El juny passat, el projecte també es va exposar al papa Francesc, en una visita al Vaticà. També es va mostrar predisposat a visitar Manresa amb motiu del 500 aniversari de l'estada a la ciutat d'Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, a la qual pertany el pontífex.