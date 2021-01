Taula rodona d'El Pou de la Gallina sobre «Places que fan vida a Manresa»

La revista El Pou de la Gallina organitza per avui al vespre una taula rodona sobre «Deu places que fan vida a Manresa». Es durà a terme a la sala d'actes del Casino a partir de 2/4 de 8 del vespre.

A l'acte hi participaran alguns dels autors dels textos com el periodista i exdirector adjunt de Regió7 Xavier Domènech; el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López; o la regidora del Centre Històric de Manresa, Claudina Relat. El debat serà moderat per Carles Claret.

«Places que fan vida a Manresa» és el tema central de la revista d'aquest gener. Les fotografies són de Francesc Rubí, i els espais estan descrits per gent que hi viu o bé hi treballa. La taula rodona forma part del cicle Temes del Pou.

Participen en el reportatge Carles Claret, Roser Comas, Xavier Domènech, David Aaron López, Adam Majó, Josep Maria Oliva, Claudina Relat, Anna Rius, Marta Torra i Anna Vilajosana. Tots ells han escrit sobre les places on viuen o bé on van viure, on treballen o a on planifiquen els seus projectes. També reflexionen sobre el futur de Manresa.

L'entrevista en profunditat és a l'activista Rufí Cerdan.