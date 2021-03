Fem i Cs alerten d'un milió en factures sense contracte previ

Primer Andrés Rojo, del grup municipal de Ciutadans, i després Jordi Trapé, de Fem Manresa, van alertar en el ple municipal de dijous d'un informe d'Intervenció sobre factures de les quals no hi havia contracte previ.

Rojo va dir que considerava «greu que hi hagi factures que arriben a Intervenció sense que s'hagi aprovat prèviament la despesa que les genera». En concret, 103 casos que sumen 947.000 euros. Trapé va compartir la inquietud de Ciutadans «per factures sense contracte previ que pugen a gairebé un milió d'euros» i es va sumar al prec de Cs perquè s'expliqués què passava.

El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, va dir que per definició tota gestió és susceptible de ser millorada i les «anomalies» s'explicaven en gran mesura per les impugnacions de la concessió de l'enllumenat que, en retardar-se, «va fer que s'haguessin de pagar factures de serveis prestats sense que hi hagués l'encàrrec previ, perquè no s'havia fet la licitació del nou concessionari». Factures sempre fiscalitzades per la Sindicatura de Comptes.