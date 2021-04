Manresa ja porta sis dies seguits sent la ciutat gran que té el pitjor risc de rebrot

Manresa acumula sis dies consecutius com la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més risc de rebrot de l'epidèmia.

Segons les dades que ofereix el Departament de Salut de la Generalitat, del 9 al 14 d'abril la capital del Bages ha estat la ciutat gran amb pitjor previsió epidemiològica.

D'altra banda, l'indicador fa dos dies que va de baixa. Va arribar a 765 punts el dia 12 d'abril, el dia 13 va baixar a 744, i el 14, a 702. El dia 14 és el darrer del qual es disposen dades perquè la Generalitat les ofereix amb quatre dies de decalatge.

Això pel que fa al risc de rebrot, però les notícies no són gaire millors quant a la velocitat de transmissió del virus.

Ahir va ser el cinquè dia consecutiu que Manresa era la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb la velocitat de contagi més elevada, només superada per Vilanova i la Geltrú.

L'evolució ha estat similar a la de l'altre indicador i el dia 12 d'abril va arribar a 2,28 –cada deu persones contagien 23 més–, però el dia 13 l'indicador va baixar a 2,15 i el dia 14, a 1,94.

Les dades es tradueixen en un augment de positius confirmats per PCR o test d'antígens. Del 25 al 31 de març en van ser 114, la setmana següent, 122, i la darrera setmana analitzada, del dia 8 al 14 d'abril, en van ser 164.

La tendència és la mateixa que al conjunt de Catalunya, però amb indicadors superiors a la mitjana.

A Catalunya, el risc de rebrot era el dia 12 d'abril de 366, el dia 13 va baixar a 360, i el 14, a 345.

1.062 punts a l'Alt Urgell

Per comarques, la de l'àmbit de cobertura de Regió7 que té pitjor risc de rebrot és l'Alt Urgell, amb 1.062 punts, que és el quart més elevat de Catalunya, per darrere del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i el Pla d'Urgell.

La cinquena comarca amb pitjor risc de rebrot és la Cerdanya (953); la setena és l'Anoia (842); la vuitena, el Moianès (834); la novena, el Solsonès (782), i el Bages és la dotzena (624). El Berguedà té un índex significativament inferior, de 414.

Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus, el Solsonès és la comarca catalana que la té més elevada (2,86), seguida de la Cerdanya (2,55). El Moianès era ahir la sisena (2,16); l'Anoia, la desena (1,87), i el Bages, l'onzena (1,81).

Més ingressats

A la regió sanitària de la Catalunya central –formada per les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, l'Anoia i Osona– hi havia comptabilitzats ahir un total de 44.691 casos acumulats confirmats per PCR o test d'antígens, 162 més que en les últimes hores.

La xifra s'eleva a 48.624 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.324 persones en aquesta regió.

El risc de rebrot va disminuir tres punts, fins a 615, pels 311 de la setmana anterior.

La taxa de reproducció del virus va baixar sis centèsimes, fins a l'1,64, per sobre del 0,98 de la setmana de l'1 al 7 d'abril.

Pel que fa a la taxa de confirmats per PCR o test d'antígens, ahir era de 219 per cada 100.000 habitants. La incidència fa 14 dies era de 371.

La regió té actualment 168 pacients ingressats, 7 més que el dia anterior.

Disset morts més fan augmentar el total fins a 21.663

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya va baixar ahir a 1,32, sis centèsimes menys, i també ho va fer el risc de rebrot a 346 (-12), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

Ahir es van declarar 1.505 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 581.872.

El 6,14% de les proves de la darrera setmana analitzada va donar positiu. Ahir es va informar de 17 morts més, amb un total de 21.663 defuncions en tota la pandèmia. Hi havia 1.679 pacients ingressats als hospitals, 75 més que en el balanç anterior, i 495 persones a l'UCI, 12 menys que 24 hores abans.

Entre les persones que viuen en residències, ahir es van donar a conèixer 17 casos més, que sumen 30.623 casos confirmats per PCR o test d'antígens des de l'inici de la pandèmia. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 33.906, i el de morts en residències, de 8.783 persones.

Entre el 8 i el 14 d'abril es van declarar 136 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 135. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.701 persones. La setmana de l'1 al 7 d'abril n'hi va haver 1.721.

Durant l'última setmana analitzada es van fer 151.042 proves PCR i 46.973 tests d'antígens, dels quals el 6,14% van donar un resultat positiu, per sota del valor de l'interval anterior (8,09%).

La mitjana d'edat de les persones declarades positives se situa en els 39,68 anys