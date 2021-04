Cent vuitanta inscrits a la jornada de portes obertes de la UPC Manresa

La jornada telemàtica de la UPC Manresa de portes obertes de graus i sessions informatives de màsters va comptar amb 180 inscrits.

Al matí va estar dedicada als graus universitaris i la de la tarda van tenir lloc les sessions informatives dels màsters universitaris que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La jornada va funcionar mitjançant videoconferències a les quals les persones inscrites han accedit segons els seus interessos. Primer es va fer una sessió general per explicar els estudis de grau, els trets generals de l'Escola i el funcionament de les portes obertes. Després van tenir lloc les videoconferències obertes per cada grau i màster, en les franges horàries corresponents, programades per a que les persones participants poguessin assistir a totes les que els hi pogués interessar. En aquestes trobades virtuals, el professorat, estudiantat i membres de les associacions d'estudiants de la UPC Manresa han participat en la presentació de l'EPSEM, així com de cadascun dels sis graus i dos màsters que s'hi poden cursar.

La UPC Manresa ha organitzat per al 2021 quatre jornades de portes obertes i sessions informatives de màsters.