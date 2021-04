La FUB destina prop de 4 milions d'euros a construir un nou edifici al campus Manresa

«O ens quedem com estem, o ens plantegem una aposta ferma de futur». Aquesta és el dilema que s'ha estat debatent a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) els darrers mesos. I després d'una «profunda reflexió», s'ha decidit la segona opció. Ser proactiu i posar les bases de nous creixements. Ho va explicar ahir el director general de la FUB, Valentí Martínez, a l'hora d'anunciar que la fundació universitària construirà un nou edifici universitari que se sumarà als quatre que ja té.

S'ubicarà entre els edificis de la Clínica Universitària i la residència d'estudiants, on ara hi ha una zona d'aparcament en superfície. Serà el cinquè equipament del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), del qual forma part la FUB-UManresa. L'últim es va posar en marxa fa tan sols dos anys, la FUB3, un cop es va rehabilitar una de les naus de l'Escorxador.

Serà un edifici de dos pisos pressupostat en gairebé 4 milions d'euros que s'integrarà dins els volums preexistents de l'avinguda Universitària. La FUB el pagarà amb recursos propis. Estarà dedicat exclusivament a l'àmbit de l'educació i fins i tot és previst que hi hagi una escola bressol.

El nou edifici serà la part visible d'aquest compromís de futur de la Fundació Universitària del Bages que també contempla incrementar el número d'alumnes, prestar nous ensenyaments i serveis en allò que són experts -Salut, Educació i Empresa-, la qualitat, l'especialització, la internacionalització, la recerca i el vincle amb la ciutat.

La decisió de tirar endavant s'ha pres després que els últims anys hi hagi hagut un creixement sostingut en tots els àmbits. A partir d'aquí s'havia d'optar per consolidar aquesta tendència o bé tenir una actitud conservadora i mantenir-se en la situació actual. «No ha sigut fàcil. Ha fet falta una reflexió profunda, serena i compartida», va dir ahir Martínez. «Superem els 2.000 estudiants universitaris», més que mai. «Per un criteri de prudència podríem dir que ens quedem com estem i quan vinguin temps millors ja farem. Nosaltres creiem que no, que hem de ser capaços d'abordar reptes de futur». Segons va dir Martínez, «és un projecte viable, pensem que necessari però per sobre de tot, estratègic».

El nou edifici serà, doncs, l'exponent visible d'aquesta voluntat de créixer. S'hi farà tot el relacionat amb educació: el grau en Educació Infantil, el de tècnic superior en Educació Infantil, màsters, recerca i innovació en l'àmbit pedagògic, formació contínua o el Lab 0_6. També tindrà una escola bressol oberta a la ciutat per a infants de fins a 3 anys.

A la planta 0 hi haurà l'escola bressol i els espais de formació contínua i un centre de documentació. A la primera planta s'hi ubicarà el Lab 0_6 i tot el relacionat amb la ciència i l'experimentació, i a la segona planta els estudis oficials a més a més de despatxos i sales per a professors.

Segons va dir Martínez, serà un edifici especialitzat en educació, multifuncional polivalent, universitari i de ciutat, amb espais per a la innovació i l'experimentació i singular. «No fem un edifici universitari perquè hi hagi activitat acadèmica, sinó que fem un edifici a acadèmic on es desenvoluparà activitat universitària».

Impuls a les Ciències Socials

El nou equipament alliberarà espais d'altres edificis de la FUB i, com si fos un trencaclosques, permetrà a la fundació reorganitzar la seva activitat a la resta d'equipaments del campus Manresa de la UVic-UCC. Així per exemple l'actual FUB2, on s'imparteixen cicles de grau superior i també hi ha el LAB 0_6, es dedicarà exclusivament als estudis i activitats d'Empresa.

D'aquesta forma es donarà més visibilitat tan a Educació, amb l'edifici nou, com a Empresa quan es traslladi a la FUB2. Es dona un impuls a la branca de Ciències Socials, dotant-les de més visibilitat amb centres propis de referència.

Les obres s'iniciaran el mes vinent. Serà una construcció modular. És previst que durin 14 mesos i que entri en funcionament el curs 2022-2023. Serà el cinquè equipament del campus Manresa de la UVic-UCC, tots concentrats a l'entorn de l'avinguda Universitària. Les obres aniran a càrrec de Constructora d'Aro i CompactHabit, i del projecte arquitectònic se n'ha fet càrrec el despatx Manciñeiras/Parés.

Per poder tirar endavant aquest pla de creixement la FUB-UManresa també reforçarà els àmbits de gestió i de suport a la direcció. S'ha creat una nova direcció de Desenvolupament Corporatiu que ha assumit la fins ara degana de la Facultat de Ciències de la Salut, Carlota Riera, mentre que Mireia Torralba assumirà el deganat. «És talent Km 0», va dir Martínez.

A l'acte de presentació dels nous projectes estratègics de la FUB-UManresa hi van participar, a més a més de Martínez, el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Josep Eladi Baños; l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la FUB, Marc Aloy; i el regidor d'Ensenyament i Universitats, Josep Gili.

Baños va assegurar que «en temps difícils cal ser proactiu i no reactiu. Ho pagaríem a mig terminis. Tots els projectes tenen riscos, però no fer res encara en té més». Va destacar la importància del projecte i va afirmar que les accions del campus Manresa de la UVic-UCC impregnen tota la universitat.

Aloy, per la seva banda, va recordar que la FUB és un «actiu de ciutat, un element de referència que li dona rellevància». Va destacar que des del seu naixement, el 1990 amb una vuitantena d'estudiants d'Infermeria a les Saleses, l'actual casa de la solidaritat Flors Sirera, tots els alcaldes de la ciutat han apostat decididament per la Manresa universitària.

Cinquè edifici de la FUB

L'any 2002 es va inaugurar l'edifici mare de la Fundació Universitària del Bages, el que ara es coneix com a FUB1. Va suposar la unificació en un sol equipament de tots els estudis que impartia repartits en diferents puntsa de la ciutat.

Deu anys després es va posar en marxa la Clínica Universitària. El 2019 s'hi van invertir un milió d'euros per potenciar la metodologia docent de la simulació.

El 2015 la universitat va iniciar el Campus Professional amb cicles formatius de grau superior, que es van ubicar a l'antic Centre Tecnològic, el que ara és la FUB2, que es va haver de remodelar. I el 2019 es va inaugurar la rehabilitació d'un dels edificis de l'Escorxador, on s'hi concentra Fisioteràpia. Ara es va pel cinquè. Tot ho ha pagat la FUB amb fons propis.