L'arqueòleg Eduald Carbonell farà una xerrada per reflexionar sobre l'origen i el futur de la nostra espècie que forma part de Travessa cap al 2022

El proper dijous 13 de maig, a les 19 hores, es portarà a terme la xerrada de l'arqueòleg Eudald Carbonell sobre els orígens i el futur de la nostra espècie. La conferència, que forma part de la Travessa cap al 2022: un any de reflexió ciutadana, es portarà a terme a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om (plana de l'Om, 5 de Manresa). La segona conferència de la Travessa dins l'àmbit Terra, inclosa en la 7a edició del cicle Ignàgora, porta per títol "Homo Sapiens Sapiens, d'on venim?, on anem?". Les entrades ja fa dies que s'han exhaurit, però es podrà seguir en directe per streaming en el canal de youtube de Inspiració 2022 (https://youtu.be/3HqVH3hiS7E). Així mateix, la xerrada comptarà amb servei d'interpretació en llenguatge de signes gràcies a la col·laboració entre Ajuntament de Manresa i CASMACS(Casal del Sord de Manresa i Comarques).

Eudald Carbonell, al marge de la seva tasca com a arqueòleg i investigador, ha desenvolupat un important treball de reflexió materialitzada en diferents assaigs amb els quals ha posat sobre la taula la necessitat d'assumir en l'espècie "Homo sapiens" una consciència crítica d'espècie. Com diu en un dels seus darrers llibres, Matèria vivent, vida pensant: «Els nostre interès per l'ésser humà ens ha portat a desenvolupar una sèrie de treballs i plantejaments que ens permeten delimitar què és la humanitat i com evoluciona en el marc de l'ecologia planetària. Sobretot, ens interessa conèixer com es complementen l'hominització i la humanització en aquest procés evolutiu per generar la consciència en el nostre gènere. Una consciència de gènere que, un cop ha emergit, s'ha de consolidar perquè doni els fruits que necessitem com a humanitat».

Eudald Carbonell és un dels arqueòlegs de més prestigi i projecció internacional. Des de l'any 1999 ocupa la càtedra de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili i actualment és investigador principal dSl Grup d'Autoecologia Humana del Quaternari d'aquesta universitat i investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), un institut transdisciplinar que treballa en els principals jaciments del món per esbrinar l'origen de les primeres poblacions humanes i que forma part de l'elit de la investigació sobre l'evolució humana. Com a codirector de el Projecte Atapuerca i director general de la Fundació Atapuerca, Carbonell és un dels artífexs del Museu de l'Evolució Humana, creat a Burgos, fruit de més de 30 anys d'investigació en els jaciments d'Atapuerca.

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'AssociacióInspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i Umanresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d'actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's als diferents actes es pot fer a través de la pàgina web www.travessa2022.cat.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l'aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web a www.inspiracio2022.cat