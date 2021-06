La Magic Line, la caminada solidària organitzada per l’Obra Social de Sant Joan de Déu, es presentarà demà dijous a Manresa en un acte obert a tota la ciutadania. Tindrà lloc a les 5 de la tarda als jardins de la Llar Sant Joan de Déu, amb entrada pel carrer dels Caputxins (davant de la Clínica Sant Josep) i amb totes les mesures sanitàries necessàries per evitar contagis de covid-19.

L’acte comptarà amb un concert en acústic a càrrec de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona i una rifa solidària. També hi haurà la venda de productes de marxandatge de la Magic Line, que enguany destinarà els beneficis a projectes socials adreçats a persones en situació de vulnerabilitat, amb una atenció especial a pal·liar els efectes de la crisi provocada per la covid-19. Per controlar l’aforament a l’acte, les persones que vulguin assistir-hi cal que enviïn un correu a l’adreça fundacio@tomascanet.org.

La Magic Line 2021 arriba enguany per primer cop al Bages, de la mà de la Fundació Germà Tomàs Canet, vinculada a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que al territori porta a terme diferents projectes d’acollida a persones refugiades, integració sociolaboral de persones amb malaltia mental i serveis a persones en situació de vulnerabilitat. Tindrà lloc el dia 13 de juny i es farà en grups bombolla i recorreguts lliures. Les inscripcions es poden fer a http://www.magiclinesjd.org/

En les edicions que s’han fet fins ara, la Magic Line ha recaptat més de dos milions d’euros amb què s’han finançat més de 500 projectes destinats a les persones que més ho necessiten. I tot això gràcies a les més de 80.000 persones que han omplert les ciutats de solidaritat des de fa vuit anys.