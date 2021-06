Ambient als passadissos i a l'exterior de les instal·lacions. De bon matí ha arrencat a Manresa i en una seixantena més de municipis de Catalunya com Berga, Solsona, Igualada, Martorell, Olesa de Montserrat i Esparreguera, una nova edició de la prova d'accés a la universitat (PAU). En el cas de la capital del Bages, fins divendres hi passaran 811 alumnes, repartits entre la UPC, la FUB, l'institut Lacetània i l'escola Joviat, que enguany relleva l'institut Lluís de Peguera com a seu de la selectivitat. Hi ha cinc tribunals repartits pels quatre centres.

Per segon any consecutiu, la PAU es fa enmig de la pandèmia, per la qual cosa s'han mantingut els protocols de mascareta, distància i desinfecció.

A les 9 del matí, els estudiants han fet la prova de castellà i, segons un sondeig fet a peu de carrer per aquest diari, ha estat relativament fàcil. Quant a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va transcendir ahir i que estableix que els exàmens estiguin disponibles en les tres llengües cooficials -català, castellà i aranès- i que s'ofereixi "de forma individual a l'alumne l'opció d'escollir-los en l'idioma oficial que estimi", la presidenta d'un dels tribunals a Manresa ha recordat que els alumnes sempre han tingut aquesta opció i que el que s'ha fet enguany ha estat penjar un cartell a la porta de les classes per recordar-ho i dir-ho, també, a l'inici de la prova.

A les aules de la UPC on es fan els exàmens hi ha set mesuradors de la qualitat de l'aire dins d'un projecte anticovid de la institució universitària.