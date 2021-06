A banda de les peticions que al llarg dels anys els comerciants han reiterat a l’Ajuntament de Manresa -el pàrquing soterrat del Milcentenari, més neteja i il·luminació, i preus assequibles d’aparcament- aquest semestre fixen la seva mirada en quatre aspectes que consideren «essencials per sortir d’una vegada d’aquesta inèrcia que ens manté estancats en menys activitats econòmica en els nostres negocis i menys gent i clients als nostres carrers».

Rehabilitació de pisos. Ajuts per reformar pisos mitjançant ajudes directes als propietaris, que durant 5 anys hagin de mantenir el lloguer que proposi l’Ajuntament, com han anunciat els ajuntaments d’Igualada, Sant Boi, Vic, Mataró, Sitges, Valls i Figueres, entre d’altres

Pàrquing. Demanen places d’aparcament al sector de l’Anònima. Una part de places pels veïns. Recorden que en campanya electoral l’equip de govern va assegurar que mentre no es fessin els pisos i el pàrquing subterrani s’habilitaria el solar per poder aparcar dos-cents cotxes a preus més econòmics que la zona blava. Consideren que amb aquestes dues mesures -pisos rehabilitats i pàrquing de l’Anònima- «tindríem gent de la ciutat que segur que vindrien a viure a la nostra zona, un lloc cèntric» amb una àmplia oferta de serveis.

Microbús. Fa 13 anys que l’associació demana transport públic per aquesta part del Centre Històric, «som els únics que no en tenim». Pensen que portaria pelegrins de la Cova i gent de la ciutat a passejar i comprar.

Seguretat. Demanen que hi hagi més vigilància als carrers «a peu i amb càmeres» per lluitar contra la sensació d’inseguretat. Avisen del «greu problema dels okupes» que afecten a la convivència. Creuen que si no se solucionen urgentment aquests quatre temes «»no ens en sortirem».