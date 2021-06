Després del parèntesi de l'any passat per la pandèmia, tal com ja va avançar Regió7, torna la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Manresa. Serà una tercera edició amb menys durada (de cinc a tres dies, l'1, 2 i 3 de juliol), amb menys pressupost (de 50.000 a 20.000 euros) i sense classes ni actes lúdics, però amb un programa de conferències i de debats potent que tindrà com a eixos centrals el Judici del Procés, amb tot el relacionat amb els drets individuals i col·lectius i amb el paper dels organismes europeus i internacionals per garantir-ho; el català i la pandèmia, i que anirà a càrrec de ponents de nivell contrastat.

Aquest migdia, a l'aula magna de l'institut Lluís de Peguera, seu dels actes acadèmics de la UCE com ja ho va ser en les dues anteriors edicions, s'ha fet la presentació de la convocatòria d'enguany a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el president de la UCE, Jordi Casassas, i el president de Gest! Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, Josep Sinca. Els han acompanyat la directora de l'institut manresà, Assumpta Prat; i el regidor d'Ensenyament i Universitats, Josep Gili.

La importància de la continuïtat

En les respectives intervencions, tant Aloy, com Casassas i Sinca han recalcat de manera molt especial que la UCE tingui continuïtat a Manresa, com a subseu de la Universitat Catalana d'Estiu que se celebra cada estiu des del 1969 a Prada. A més a més, Casassas ha insistit en la importància que la ciutat se la faci seva justament per garantir aquesta continuïtat.

L'assistència als actes es farà amb reserva prèvia a la taquilla virtual del teatre Kursaal, que hi col·labora juntament amb Òmnium. De l'11 al 20 de juny es podrà reservar per 15 euros el pack per assistir a totes les conferències i taules rodones; i del 20 al 30 de juny, es podrà fer la reserva per assistir a un sol acte al preu de 5 euros, sempre i quan en quedin de vacants, atès que l'aforament a l'aula magna del Peguera estarà limitat a 84 persones.

Sinca ha avançat que l'any vinent la UCE s'organitzarà enfocada a la commemoració del 500 aniversari de l'estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa.

Enguany el cartell el signa el cantautor i artista Pascal Comelade i inclou un poema de Joan Salvat-Papasseit.

La programació

L’acte d’inauguració tindrà lloc el dijous, 1 de juliol, a les 12.30 h, i anirà càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; del president de l’UCE, Jordi Cassasas; i del president de Gest!, Josep Sinca. A continuació, tindran lloc les primeres dues conferències Crisi sanitària: desafiaments democràtics en temps d’emergència, per Josep Maria Vilajosana, catedràtic de la Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); i Cooperació judicial penal a la UE, per Maria Esther Jordana, doctora de Dret Públic de la Universitat de Girona. La jornada de dijous finalitzarà amb la taula rodona Cap a la residualització del català?, amb la intervenció de Carme Junyent, professora de Lingüística de la Universitat de Barcelona; Gabriel Bibiloni, professor de Lingüística de la Universitat de les Illes Balears; Enric Gomà, escriptor; i Montse Sendra, professora de Filologia Catalana de la UB. Moderarà Jaume Puig, representant d’Òmnium Cultural Bages-Moianès.

Divendres, 2 de juliol, la jornada arrencarà amb la conferència Dret de crisi o necessitat i descentralització política, a càrrec de Joan Ridao, professor de Dret Constitucional de la UB. Continuarà amb les ponències Catalunya, una societat descohesionada?, a càrrec del sociòleg, periodista i escriptor Salvador Cardús; El dret penal i la política, per Joan Queralt, doctor de Dret Penal de la UB; Entre els tribunals estatals i l’ONU: la interacció de les diferents instàncies de garantia dels drets fonamentals, per Josep Costa, professor Teoria Política de la UPF; i Els efectes econòmics de la pandèmia, per Albert Carreras, Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la UPF. Les propostes de divendres finalitzaran amb la taula rodona Tsunami i desmobilització: on som?, amb la participació per periodista Antoni Bassas (Ara), Joan Becat (Institut d’Estudis Catalans), Eduard Voltas (Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull) i, com a moderadora, Aina Font (periodista de Nació Digital).

La tercera edició d’UCE Manresa es clourà el dissabte 3 de juliol amb les dues últimes ponències. La primera, que portà per títol Garantia dels drets per al Consell d’Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans, a càrrec de l’advocada penalista Míriam Company; i la titulada La garantia dels drets polítics per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, impartida per l’advocat i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, Marc Marsal. Finalment, tindrà lloc l’acte de cloenda amb Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa; Josep Sinca, president de Gest!; i Jordi Casassas, president de la Universitat Catalana d’Estiu.

Dijous, 1 de juliol

Inauguració: amb MARC ALOY (alcalde de Manresa) i JORDI CASASSAS (president de l’UCE) i JOSEP SINCA (president de Gest!). 12.:30 a 13:30 h

amb MARC ALOY (alcalde de Manresa) i JORDI CASASSAS (president de l’UCE) i JOSEP SINCA (president de Gest!). 12.:30 a 13:30 h Crisi sanitària: desafiaments democràtics en temps d’emergència , per JOSEP MARIA VILAJOSANA (Universitat Pompeu Fabra). 16:00-17:00 h

, per JOSEP MARIA VILAJOSANA (Universitat Pompeu Fabra). 16:00-17:00 h Cooperació judicial penal a la UE , per MARIA ESTHER JORDANA (Universitat de Girona). 17:00-18:00 h

, per MARIA ESTHER JORDANA (Universitat de Girona). 17:00-18:00 h Cap a la residualització del català? Taula rodona amb CARME JUNYENT (Universitat de Barcelona), GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears), ENRIC GOMÀ (escriptor); MONTSE SENDRA (Universitat de Barcelona) i, com a moderador, JAUME PUIG (Òmnium Cultural). 18:30-20:00 h

Divendres 2 de juliol

Dret de crisi o necessitat i descentralització política , per JOAN RIDAO (Universitat de Barcelona). 9:00-10:30 h

, per JOAN RIDAO (Universitat de Barcelona). 9:00-10:30 h Catalunya, una societat descohesionada? Conferència de SALVADOR CARDÚS (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans). 10:30-12:00 h

Conferència de SALVADOR CARDÚS (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans). 10:30-12:00 h El dret penal i la política , per JOAN QUERALT (Universitat de Barcelona).12:30-13:30 h

, per JOAN QUERALT (Universitat de Barcelona).12:30-13:30 h Entre els tribunals estatals i l’ONU: la interacció de les diferents instàncies de garantia dels drets fonamentals , per JOSEP COSTA (Universitat Pompeu Fabra). 16:00-17:00 h

, per JOSEP COSTA (Universitat Pompeu Fabra). 16:00-17:00 h Els efectes econòmics de la pandèmia , per ALBERT CARRERAS (Universitat Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans). 17:00-18:00 h

, per ALBERT CARRERAS (Universitat Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans). 17:00-18:00 h Tsunami i desmobilització: on som? Taula rodona amb ANTONI BASSAS (Ara), JOAN BECAT (Institut d’Estudis Catalans), EDUARD VOLTAS (Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull) i, com a moderadora, AINA FONT (periodista). 18:30-20:00 h

Dissabte 3 de juliol

Garantia dels drets per al Consell d’Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans, per MÍRIAM COMPANY (advocada penalista). 9:00-10:30 h

per MÍRIAM COMPANY (advocada penalista). 9:00-10:30 h La garantia dels drets polítics per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per MARC MARSAL (advocat, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya).

10:30-12:00 h