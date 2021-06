Una seixantena de persones en situació de vulnerabilitat social extrema han rebut aquest divendres el vaccí contra la covid en una jornada especial de vacunació que s’ha dut a terme al convent de Santa Clara de Manresa a càrrec d’equips mòbils de professionals sanitaris de Primària. Se’ls administra la monodosi de Janssen perquè pot ser difícil de tornar-los a citar per una segona injecció. Per localitzar aquestes persones ha fet falta la mediació i la col·laboració d’entitats i institucions que treballen amb aquest col·lectiu. Com sor Lucía.

A través de la Plataforma d’Aliments, on hi arriba gent procedent tant de Serveis Socials com d’altres entitats com Creu Roja o bé Càritas, la religiosa ha fet de mediadora per generar confiança. Perquè sobretot es tracta d’això, de transmetre confiança i fer pedagogia entre una població a qui difícilment arriben els missatges institucionals. En aquest cas al voltant de la vacunació.

La mateixa sor Lucía és qui aquest matí i fins al migdia ha rebut les persones anaven arribant a l’edifici Sant Francesc d’Assis del convent. Els saludava en molts casos pels seus noms propis i amb l’ajuda de voluntaris de la institució com el José Luís, els dirigia cap a una sala d’espera improvisada que es va instal·lar al pati de l’equipament. Posteriorment passaven a l’interior de l’edifici, on se’ls registrava, i després rebien la vacuna en un dels dos punts d’administració que es van instal·lar sota les arcades del convent.

Segons Salut, és difícil arribar a aquest col·lectiu. Un exemple és que dijous hi havia 43 persones apuntades per rebre la vacuna. Finalment han sigut més de 60. «Els nostres missatges no sempre arriben a tothom, i l’objectiu de Salut és vacunar tota la població de Catalunya», ha explicat la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Teresa Sabater. Per això «hem hagut de buscar estratègies per fer-ho». Per exemple coordinar-se amb ajuntaments, consells comarcals, treballadors socials de Primària i buscar el suport d’entitats i associacions que treballen amb persones amb risc d’exclusió. És el cas de sor Lucía.

A Santa Clara han rebut el vaccí persones sense sostre, gent que no està empadronada a Manresa, qui viu en cotxes, del col·lectiu magribí o joves extutelats. També hi havia una família amb 3 menors acabada de desnonar i que serà acollida per la xarxa de sor Lucía.

«Intentem fer un acompanyament», ha dit la religiosa. «En alguns casos ens ha costat. A vegades entre les persones més vulnerables hi ha la idea que a nosaltres ens donen el que ningú no vol. Ens ha anat bé que la vacuna Janssen sigui la que han posat a la selecció espanyola. Entre els més joves ha sigut un factor determinant».

Sor Lucía va fer arribar la seva inquietud a Salut fa dies. «Ens preocupava que moltes persones de les quals estem tractant no tenen certs hàbits ni tampoc no els hi arriba bona informació sobre la situació que estem vivint o de la importància de la vacunaió». Ara això s’ha revertit.