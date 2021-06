La família Ferrer porta 24 anys al capdavant del bar Toni’s, i Josep Ferrer, que hi treballa des dels 15 anys, ha vist evolucionar l’ambient de la plaça Major. La p

laça Major està de moda?

La meva percepció és que sí. Però com que treballo a la plaça Major no sé com estan els altres emplaçaments de Manresa on hi ha bars. Em diuen que també estan a rebentar. Però és cert que actualment hi ha tres bars a la plaça i tots treballem molt, i a més tots tenim una zona de terrasses amb moltes cadires i hi ve molta gent.

S’hi veu més gent jove.

Però a Toni’s sempre hi ha hagut aquest ambient, de gent molt jove. També és cert que hi ha hagut una evolució. A mitjan anys 90 hi havia molta gent al Barri Antic ,i el bar Río, a la Baixada dels Drets, era el catalitzador. Allò va anar a la baixa i durant uns anys no hi anava tanta gent. Ara la tendència ha canviat, molta gent va a la plaça Major, han obert nous bars i hi ha la perspectiva que s’hi estableixin nous negocis.

Amb l’obertura de les discoteques deixarà d’anar-hi tanta gent?

Els clients habitualment hi han anat a fer la primera cervesa. Crec que els més joves, que fa poc que surten, aniran a les discoteques, però als més grans ara els costarà.