Atenció!

Acabem d'entrar a l'oficina de @caixabank de Crist rei, per exigir un lloguer social pel Faisal!

Ens cal ser molta gent durant tot el dia, les companyes que han entrat no sortiran fins que no tinguem una solució, ens cal ser moltes a fora per donar-lis força! pic.twitter.com/pBV3pIUkCP