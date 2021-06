Coincidint amb la proximitat de la commemoració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa, la Fundació la Cova i Cristianisme i Justícia han editat el llibre "Manresa Ignasiana - 500 anys. Sant Ignasi i els jesuïtes, obra de Francesc Riera, que va ser superior del Santuari de la Cova de Manresa durant vuit anys, fins que l'any 2015 el va rellevar Lluís Magriñá.

La presentació es farà aquest divendres, 2 de juliol, a les 7 de la tarda, al Centre Internacional d'Espiritualitat de la Cova (Camí de la Cova 17, Manresa), a càrrec de Magriñá (superior de la Cova de Sant Ignasi), l'historiador Francesc Comas (president del Centre d’Estudis del Bages), Josep Maria Margenat (membre de la comunitat jesuïta de la Cova) i del mateix autor.

Per assistir a l'acte cal fer la confirmació en aquesta adreça atès que l'aforament és limitat.

El llibre de Francesc Riera i Figueras, amb presentació del superior de la Cova i pròleg de Xavier Melloni, repassa en 260 pàgines la història de la relació de sant Ignasi i dels jesuïtes amb la ciutat de Manresa.

Comença als llocs d'origen del sant abans de Manresa (1491-1522), des de Loiola, a Arévalo, passant per Pamplona per tornar de nou a Loiola i fins que va anar a Montserrat. Recull els seu onze mesos d'Exercicis a la capital del Bages (1522-1523). Les primeres passes de la Manresa ignasiana (1524-1600). Parla de l’Hospital i la Cova, els dos eixos de la Manresa ignasiana (1601-1660). Fa una mirada local i una mirada internacional (1660-1690). Recorda el pas d'una època de plenitud a l’expulsió dels jesuïtes per Carles III (1690-1767). L'interludi de cinquanta anys (1767-1816) amb l'expulsió i supressió dels jesuïtes. Seixanta anys complexos (1816-1877) en què els jesuïtes només podran romandre a Manresa 28 anys. Vint anys que marquen el segle XX (1877-1896) en què arriba fins a 80 el nombre de jesuïtes a Manresa. El primer terç del segle XX, fins a la guerra civil (1897-1939) amb el quart centenari (Manresa 1922). De la postguerra als canvis dels anys seixanta (1939-1968). La casa remodelada (1969 -1999), que suposa una nova empenta per a la Manresa ignasiana, i el segle XXI i la Manresa 2022 (1999-2022).

L'obra de Riera s'acompanya amb fotografies i cada capítol inclou un breu resum cronològic que permet al lector situar-se més ràpidament en el moment històric que tracta.

Nascut a Barcelona el 1942, Francesc Riera i Figueras és jesuïta des del 1959. És llicenciat en Filosofia i Lletres i en Teologia. Capellà des del 1971, va ensenyar historia, va ser director de Cristianisme i Justícia al llarg de 25 anys i durant vuit va ser el director de la Cova de Sant Ignasi de Manresa. Té diverses publicacions sobre els Exercicis Espirituals i els evangelis sinòptics.