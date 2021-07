L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs inclosos en el Pla de Millora de l’Espai Públic 2021 que, com en els darrers quatre anys, preveu una inversió anual global d’un milió d’euros, adreçat a millorar calçades, voreres, parcs infantils i que enguany també inclou una partida per a millores de camins rurals. El Pla destinarà 350.000 euros per millorar calçades, 450.000 euros per millorar voreres i espais de vianants, 120.000 euros per a parcs infantils i 80.000 per a camins rurals.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l’Ajuntament de Manresa, Josep Gili Prat, han explicat el calendari de treballs previstos per aquest 2021. Ho han fet des del carrer Rosselló, just davant de l’Escola Bages, un dels principals punts afectats per aquest Pla de Millora i on han arrencat avui els treballs. En aquest espai, la intervenció permetrà doblar l’amplada de l’actual vorera (es passarà d’una d’1,75 metres a una de 3,60 metres) i guanyar nou arbrat, fet que millorarà la mobilitat de les famílies durant les entrades i sortides de les escoles. A més, es construiran nous guals de vianants entre els carrers Cerdanya i Sèquia.

En la presentació, l’alcalde Marc Aloy Guàrdia ha remarcat la importància que per cinquè any consecutiu l’Ajuntament destini un milió d’euros a la millora de l’espai públic: “portem 5 milions d’euros acumulats, es tracta del Pla de Millora amb un recorregut més llarg i un import més elevat en tota la història recent de l’Ajuntament, fruit d’aquella auditoria que vam fer el 2016 per conèixer l’estat de tot l’espai públic i del full de ruta que vam fer”.

L’alcalde ha volgut destacar també la prioritat que es dona especialment als espais de vianants: “per fer aquesta ciutat més agradable, còmoda per passejar, hem d’invertir més en voreres i espais de vianants. Fruit de la pandèmia, per guanyar espai per a vianants, en alguns carrers, com ara a l’entorn de les escoles, vam fer ampliacions provisional. Ara molts d’aquestes espais provisionals es consoliden”.

Marc Aloy també ha agraït la participació al Pla de comunitats educatives d’escoles i també representants d’associacions de veïns, ”amb qui hem fet un treball conjunt per definir en quins espais és prioritari intervenir i com es faran aquestes actuacions”.

Al seu torn, el regidor Josep Gili Prat, ha fet un repàs al quatre blocs d’intervencions (voreres, calçades, espais de joc i xarxa de camins). El regidor ha destacat el fet que aquest any s’incorpora la millora dels camins al pla, i també ha posat de relleu el “compromís” de les entitats veïnals en el disseny del pla de millora: “L’any passat vam fer una proposta de participació i hi van participar 6 associacions de veïns, i aquest any per satisfacció nostra se n’hin ha apuntat 16. Ells ens ajuden a prioritzar actuacions i fan propostes que recollim, contrastem tècnicament i ens ajuda a valorar les actuacions d’aquest any i planificar anys posteriors”.

Actuacions a les calçades

El projecte d’actuacions a les calçades d’aquest 2021 preveu la pavimentació de 20 punts a diversos carrers de la ciutat, amb una inversió de 349.932,39 euros per millorar un total 16.984 m2 de superfície. Les obres a les calçades es duran a terme durant els mesos de juliol i agost per intentar minimitzar les molèsties als vianants i amb la voluntat d’intercedir el mínim possible amb l’inici del curs escolar. Els carrers on s’hi actuarà són: Bases de Manresa, Bruc, Caputxins, Francesc Juanola, Girona, Lleida, Major, Miquel Servet, Pare Clotet, Passatge Ferrocarril, Pau Casals, Passeig de Pere III, carretera Pont de Vilomara, Roger de Flor, Sant Blai, Santpedor i el Xup.

D’aquest paquet d’actuacions, l’Ajuntament posa en marxa aquesta setmana els treballs al carrer Girona, al tram situat entre el carrer Alcalde Armengou i el carrer Ginjoler; i al carrer Major, al tram situat entre el carrer Font i Quer i el carrer València. A continuació, els treballs continuaran al Passatge Ferrocarril; al carrer Pau Casals, entre el carrer Santa Joaquima i el carrer Lluís Millet; al barri del Xup, entre l’accés de la C-37z i l’escola Muntanya del Drac; i al carrer Lleida, a la cruïlla amb el carrer Numància.

Millores a parcs infantils i camins rurals

El Pla de Millora de l’Espai Públic 2021 destinarà 120.000 euros per a millores de parc infantils. La part més important d’aquest pressupost -89.818 euros- s’adreçarà a la renovació del parc infantil de Santa Clara, un projecte que està en procés de contractació. La resta del pressupost es destinarà a millores de manteniment a diferents parcs de la ciuta –fins a 63 parcs en total- i que, en aquests moments, s’està acabant la redacció del projecte.

La xarxa de camins rurals de Manresa ha quedat incorporada, a partir d’aquest 2021, al Pla de Millora de l’Espai Públic. La inclusió dels camins al pla permet realitzar una millor planificació, any a any, de les adequacions que necessiten els camins, així com destinar-hi més pressupost i garantir un nivell òptim d’accessibilitat. Pròximament, es donarà conèixer el detall de les actuacions previstes i que tenen un pressupost de 80.000 euros.

Un pla participat

Un total de 16 associacions de veïns de Manresa han participat en l’elaboració del Pla de Millora de l’Espai Públic d’aquest 2021. A través de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, l’any passat van ser sis les associacions de veïns que van participar. Enguany, després de la tasca d’incentivació de la participació que s’ha fet, han estat 16. El regidor Josep Gili ha destacat que “l’augment d’entitats veïnals demostra que aquesta manera de treballar, que fusiona criteris tècnics amb la voluntat de les associacions de veïns, ha anat quallant; a més a més, ens permet planificar a més anys vista”.