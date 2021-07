El cardiòleg manresà Josep Corrons Espinal ha mort als 93 anys d’edat. Corrons va destacar tant per la seva activitat sanitària com pel seu compromís amb la ciutat i el país a nivell social. Va ser un dels impulsors d’Ampans, i també de la Unitat Coronària de Manresa, centre de referència en cardiologia no tan sols a Manresa i la comarca del Bages, sinó d’arreu de Catalunya.

Va formar part del Gremi de Sant Lluc i va ser un dels fundadors de la ja desapareguda llibreria Símbol de Manresa amb l’objectiu de promoure les lletres i la cultura catalanes. Va militar a Convergència i Unió i va arribar a ser candidat al Congrés a les eleccions del 1986.