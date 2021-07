La regidora de Centre Històric de l’Ajuntament de Manresa, Claudina Relat, és més partidària de parlar de revitalització de l’esmentat Centre Històric que no pas de rehabilitació. El totxo és important, assegura, però és «molt lent i a més a més és car. I un cop poses totxo ha de venir la vida. Sense gent tampoc no fas res, i no ens hem d’oblidar la part humana».

Relat va fer aquesta consideració a l’hora de fer balanç, ahir, del pla de treball de la regidoria del Centre Històric de Manresa que el govern municipal va crear fa dos anys. Va fer un repàs de les actuacions que s’han dut a terme durant aquest mig mandat i d’algunes que es duran a terme d’ara en endavant.

Entre aquestes destaca la redacció d’un Pla Integral per la Revitalització del Centre Històric (vegeu Regió7 del 24 de juliol), un full de ruta de les accions estratègiques que s’haurien de dur a terme al rovell de l’ou de la ciutat a mitjà i a llarg termini. És previst que estigui enllestit a final d’any sobre dades actualitzades de la zona. Els projectes que en surtin, que també es volen debatre en l’àmbit ciutadà, aspiren a rebre ajuts europeus.

Això, però, serà cap a finals d’any. En un pla més concret, el del dia a dia, la regidoria treballa per destinar edificis de propietat municipal del carrer Vallfonollosa a habitatges per a joves. Seria al bloc del número 2 o bé al del 6. És un treball que es fa conjuntament amb Urbanisme i Treball. El del número 2 ja s’hi ha fet una neteja i una esbrossada de l’interior, i petits treballs de consolidació. Al número 6 s’ha encarregat un estudi per avaluar la seva estructura. La intenció és rehabilitar-ne un o altre per fer-hi una desena de pisos per a joves.

L’Ajuntament també ha rehabilitat el local de la perruqueria situada al carrer Escodines número 20, que va quedar buida fa temps. La voluntat és posar a concurs públic l’adjudicació de l’activitat. S’està treballant en un segon local de la zona, a la plaça de Sant Ignasi, amb la mateixa idea. En aquest cas posar a concurs l’activitat de fleca o cafeteria per poder aprofitar la possibilitat d’instal·lar una terrassa a la plaça. Aquesta acció forma part de l’acció Escodines emprèn!, que pretén revitalitzar el comerç a l’eix del carrer Escodines i Sant Bartomeu.

El pla de treball de la regidoria Centre Històric ha actuat en nou àmbits diferents, va dir ahir Relat: Identitat, per enfortir la consciència i imatge del centre històric i lluitar contra la seva «percepció negativa injustificada»; Comerç, que és un punt clau segons va dir la regidora; Cultura; Habitatge; Urbanisme; Participació; Turisme; Ocupació i un calaix de sastre que s’ha anomenat Batega. Des de tots aquests àmbits s’han impulsa iniciatives, algunes de pròpies i altres heretades d’etapes anteriors de governs municipals.

Un poble de més de 7.300 habitants

Aquest mandat la regidoria del Centre Històric que encapçala Claudina Relat va prendre el relleu al comissionat del Centre Històric, figura que tenia la missió de revitalitzar aquesta part de la ciutat. El primer comissionat va ser Adam Majó, que va passar el testimoni a Pere Gassó. Prèviament hi havia hagut actuacions com el Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic, el PIRNA (2001-2011), o el programa Vida al Centre Històric, que va liderar el llavors regidor Antoni Llobet.

Relat ha heretat projectes d’uns i altres. El que s’anomena Centre Històric aplega tres barris de Manresa: la totalitat del Barri Antic, la part antiga de les Escodines i una part del Vic-Remei.

Té 7.371 habitants, segons les darreres dades de l’Ajuntament, una xifra similar a poblacions veïnes com Santpedor. Suposen el 10,5 % de la població total de Manresa. Més dades. Té uns 300 comerços, el que representa el 15 % de l’activitat comercial de tota la ciutat.

Segons la regidoria, una altra de les peculiaritats del Centre Històric és que concentra un ample espectre d’entitats i col·lectius de tota mena més enllà del que són les associacions de veïns. Posa com a exemple Càritas, Creu Roja, l’Agrupació Cultural del Bages i Els Carlins. Això li dona singularitat i és un dels seus punts forts.

Ahir, a l’hora de fer balanç dels dos anys de la regidoria, Relat va explicar que, a diferència d’altres departaments del govern municipal, «som una regidoria territorial» i no pas d’àrees temàtiques concretes. Això fa que s’hagi de treballar d’una forma molt transversal amb altres departaments de l’Ajuntament i «generar complicitats» dins el consistori i també «amb la societat».