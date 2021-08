Manresa és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més velocitat de transmissió del virus de la covid, 0,94.

A més, no es tracta d'una situació puntual, la setmana passada ja ho era amb un índex encara superior, 1,22. Durant tots aquests dies ha estat per sobre de la mitjana catalana, que hores d'ara és de 0,75.

Té per sota totes les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants: Lleida (0,89), Reus (0,85), Santa Coloma (0,84), Badalona (0,81), Rubí (0,81), Mollet del Vallès (0,79), Cornellà de Llobregat (0,78), Sabadell (0,78), Sant Boi de Llobregat (0,78), Granollers (0,77), l'Hospitalet (0,76), Mataró (0,75), Terrassa (0,75), Barcelona (0,72), Girona (0,72), Tarragona (0,70), Cerdanyola (0,69), El Prat de Llobregat (0,67), Sant Cugat del Vallès (0,67), Castelldefels (0,66), Viladecans (0,64) i Vilanova i la Geltrú (0,60).

D'altra banda, té una posició intermitja tant en incidència acumulada a 14 dies com a 7 dies de l'epidèmia, segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat.

Com a nota positiva cal dir que s'ha trencat la tendència a l'alça en els casos confirmats per PCR o test d'antígens, però es manté a un nivell molt elevat. La darrera setmana analitzada, del 24 al 30 de juliol, n'hi va haver 279, que són menys dels 333 de la setmana anterior i més que els 268 que es van comptabilitzar la del 10 al 16 de juliol.

Això vol dir que hi ha hagut a la ciutat sis-cents nous positius en només quinze dies, amb una mitjana d'edat de 34 anys. Aquest alt volum de positius ha tingut el seu impacte luctuós als centres assistencials de la ciutat, que durant les tres darreres setmanes han vist com augmentaven els ingressos d'afectats aguts de la malaltia. I quan hi ha molta circulació del virus s'han de lamentar víctimes mortals.

El dia 22 de juliol la xifra de risc de rebrot, 942, va ser la més alta de tota l'epidèmia a Manresa. La tendència és a la baixa, però encara ara es manté entre els pitjors moments de l'epidèmia. Si no hi ha més afectació hospitalària és pel percentatge de vacunació de la població.

A Manresa el risc de rebrot és de 723, per sobre de la mitjana catalana de 627, però per sota del que hi havia a Granollers, Rubí, Cornellà, Badalona, Reus, l'Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet.

Dades comarcals

Per comarques, quatre de l'àmbit de cobertura del diari es troben entre les deu amb un risc de rebrot més elevat. L'Alt Urgell (741) és la tercera de Catalunya, el Moianès (698), la setena; el Solsonès (665), la vuitena i el Bages (664), la novena. La resta presenta indicadors menys elevats.

Pel que fa a velocitat de transmissió del virus també hi ha quatre comarques entre les deu primeres. La Cerdanya (1,15) és la tercera, el Berguedà (1,01), la setena; el Moianès (0,96), la vuitena, i el Bages (0,89), la desena.

L'Alt Urgell és la comarca catalana amb més incidència acumulada de l'epidèmia a 14 dies, amb un índex de 1.138. Cal descendir fins a la setzena posició per trobar la segona de l'àmbit de cobertura del diari, el Solsonès, amb 761, i al divuitè lloc el Bages (747). La incidència acumulada a set dies reprodueix una estructura similar.