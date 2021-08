A Manresa hi va haver l’any 2019 més defuncions que naixements. Es tracta d’una tendència majoritària que es produeix en onze dels divuit barris de la ciutat i, als sis restants, només és clarament inversa en dos: Barri Antic i Mion-Puigberenguer.

Al Barri Antic hi va haver 59 naixements i es va més que duplicar el nombre de defuncions, 25. Pel que fa a la Mion-Puigberenguer, la diferència també és molt notable, però menor: 37 defuncions i 61 naixements.

El 2019 van morir a Manresa 694 persones i hi va haver 667 naixements. Són 27 defuncions més que naixements.

Aquest decreixement vegetatiu contrasta amb l’augment de més de mig miler de persones que va tenir la ciutat a 1 de gener del 2020 en relació amb la mateixa data de l’any anterior.

Si a la ciutat neixen menys persones que les que moren però creix de població, la causa n’és l’arribada de nous empadronats des de l’exterior.

Aquesta situació no és homogènia en el conjunt de la ciutat.

Hi ha onze dels divuit barris de Manresa en decreixement vegetatiu. Aquí se situa també les Escodines, però en realitat només hi va haver una defunció més, 42, que naixements, 41.

Hi ha barris on el decreixement és notable, com a la Sagrada Família, on hi va haver 69 defuncions i 49 naixements; a Vic-Remei, 81 defuncions i 69 naixements; a la Font dels Capellans, 28 defuncions i només 9 naixements, i a Cal Gravat, 7 defuncions per 3 naixements.

També tenen decreixement vegetatiu la Balconada (17 defuncions i només 11 naixements), Guix-Pujada Roja (22 i 7), Passeig i Rodalies (56 i 46), Poble Nou (60 i 44), Viladordis (6 i 3) i Farreres-Suanya-Pirelli-Pont Nou (10 i 7).

Per contra, hi ha creixement vegetatiu al Barri Antic, Mion-Puigberenguer, la Carretera de Santpedor, el Xup, Plaça Catalunya, Sant Pau i Valldaura.

Però no es produeix en tots aquests barris amb la mateixa intensitat.

Mentre que al Xup només hi va haver un naixement més que defuncions i a Valldaura dos, a Sant Pau hi va haver sis naixements i dues defuncions –un nombre reduït–, al Barri Antic i a la Mion-Puigberenguer els saldos positius són notables, com ja s’ha constatat a l’inici de l’article.

Aquest fenomen es produeix, però amb menor intensitat,al barri de Saldes-Plaça Catalunya, amb 65 naixements i 59 defuncions.