El superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, va concelebrar ahir una missa al santuari de la Salut de Viladordis, a Manresa.

El papa negre –com es coneix popularment el superior general a causa del color del seu hàbit– està fent Exercicis Espirituals a la Cova i va manifestar la seva voluntat d’anar a peu fins a Viladordis per participar en la celebració de l’eucaristia dominical.

Com que està d’Exercicis Espirituals a la Cova, va preferir no haver de presidir l’eucaristia, ni haver de predicar, i hi va concelebrar.

L’arxipreste de Manresa, mossèn Joan Antoni Castillo, ha explicat que, «iniciant el Jubileu Ignasià, és una molt important i històrica visita a la nostra parròquia que ens torna a recordar la importància del santuari de la Salut de Viladordis dins els llocs ignasians, i tot i la situació perifèrica dins de la ciutat de Manresa, no treu res a la importància i centralitat de Viladordis en l’experiència ignasiana».

Arturo Sosa és el responsable de la congregació més nombrosa de l’Església catòlica amb 15.306 jesuïtes, i un entramat d’escoles, universitats, centres d’educació, mitjans de comunicació, missions i 1.250 parròquies, entre d’altres, arreu del món.

Responsables de la parròquia van acollir al pare Sosa i li van mostrar el santuari, la història i els diversos espais ignasians del santuari.

Mossèn Joan Antoni Castillo, rector de la parròquia, li va agrair la visita i li va parlar del projecte més ambiciós i urgent de restauració dins de la sagrera, que és la casa de l’ermità, del segle XIV, ja existent quan sant Ignasi visitava el santuari, i per a la qual la parròquia ha encomanat un projecte de restauració –valorat en 7.700 euros– del qual es disposarà durant aquest nou curs, després caldrà la difícil tasca de portar-ho a terme. També durant els propers mesos serà restaurada la talla romànica de la Mare de Déu.

El superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa (Caracas, 1948), va presidir el dissabte 31 de juliol la celebració de l’obertura de l’Any Ignasià a Manresa. També va fer el darrer tram del Camí Ignasià, el mateix que sant Ignasi va recórrer farà 500 anys. En una entrevista concedida a Regió7, va manifestar que el papa Francesc estarà present d’alguna forma en l’Any Ignasià.