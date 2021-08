Els termòmetres a Manresa comencen a acostar-se, en el segon dia d'onada de calor, als 40 graus. "No es pot sortir ni a caminar", assegurava l'Ester Lladó, veïna de la capital del Bages. A la ciutat, a les 3 del migdia, el termòmetre d'una farmàcia del centre fins i tot indicava 42 graus. "Pot ser que balli un grau amunt, com a molt", deia el seu responsable. En aquest context, els espais més ombrívols, com el Parc de l'Agulla o el Passeig de Pere III, s'han convertit en un reclam. També les piscines municipals, que abans de les 12 del migdia ja quasi rondaven el límit d'aforament. "Has de venir aquí perquè això no s'aguanta", reconeixia l'Adrià Abat. Fins i tot l'Ian Melar, originari de Manchester, però que fa tres dècades que viu a Santpedor, deia que aquest divendres troba a faltar la seva ciutat de naixement.

Abans de les 12 del migdia, els usuaris de la piscina exterior de les Piscines Municipals de Manresa ja rondaven la seixantena, acostant-se al topall de setanta que s'ha fixat en persones que poden estar a l'aigua per evitar aglomeracions. Una d'elles era la Sheila Font, que aprofitava per anar-hi abans d'entrar a treballar. "Al carrer no hi ha pràcticament ningú, portem dos dies fatal per la calor", deia. També l'Adrià Abat, necessitava "refrescar-se". "No recordo de mai passar tanta calor a Manresa", assegurava. Com ell, l'Esther Lladó coincidia en l'excepcionalitat del moment. "No pots sortir ni a caminar, és que no es pot".

A altres zones de la ciutat, com el Parc de l'Agulla, la gent buscava l'ombra dels arbres. En Ian Melar, resident a Santpedor, explicava que malgrat que ha estat a indrets del món on fa més calor, ara mateix trobava a faltar la seva ciutat de naixement: Manchester. També en Sergi i en Pere, que jugaven a la zona del parc infantil, explicaven que no paraven "de suar". "Per això em poso la gorra", deia un dels menuts. L'Àngels Marraco, veïna de Collbató, en canvi, deia que al parc manresà encara s'hi podia estar. "Hi ha zones on faria molta més calor", explicava.

Aixoplugats pels plataners, al Passeig de Pere III les terrasses de l'ombra i els bancs eren plens. En Josep Cortina, veí de tota la vida, explicava que havia optat per sortir i seure a l'ombra una estona "i així paro l'aire condicionat". Manresà de tota la vida, explicava que no recordava unes temperatures a la ciutat com les d'aquests dies.

Altres com la Laura Vilartesana, veïna de Monistrol de Calders, i en Javi Valero, de Sabadell, explicaven que havien anat a Manresa a passejar "però girarem cua, fa molta calor", deien.

Més de 40 graus a Artés i Sant Salvador de Guardiola

Segons dades de les estacions automàtiques del SMC, ciutats com Artés i Sant Salvador de Guardiola havien superat els 40 graus a la 1 del migdia. A la capital del Bages, sense estació automàtica, calia fixar-se en els termòmetres de les farmàcies. A la farmàcia Buxó, al Passeig de Pere III, a les 3 del migdia, marcava 42 graus. "Pots ser que balli com a molt un grau amunt", deia a l'ACN el seu responsable.

En aquest context, altres ciutats de la Catalunya Central com Berga, Solsona o Súria han decidit no cobrar a infants, gent gran i embarassades mentre duri l'onada de calor. Per a la resta d'usuaris, el preu s'ha reduït a la meitat.

Vic, per contra, ha habilitat un protocol específic amb aspersors al carrer i un refugi interior a l'edifici de l'Orfeó per a la gent gran.

Tancats els espais de bany del Solsonès

Els ajuntaments de Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Lladurs, Navès i Pinell han tancat els espais naturals i de bany per l'elevat risc d'incendi. Concretament no es pot accedir a la ribera Salada, l'embassament de Sant Ponç i l'Aigua d'Ora.

Aquests tancaments s'afegeixen als del parc natural de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, en vigor des de dimecres i dijous, respectivament. A banda, aquest divendres, la Diputació ha anunciat que tampoc es podrà accedir en cotxe per les pistes forestals del Montseny.