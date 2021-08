La «coherència urbanística» és el gran argument esgrimit per l’Ajuntament de Manresa per justificar l’afectació que la construcció de l’avinguda dels Països Catalans i la prolongació del carrer Granollers tindrà sobre el jardí de la residència de la Font dels Capellans.

Un informe elaborat pels serveis tècnics municipals sobre la viabilitat de no afectar els límits del geriàtric -com demanen les entitats crítiques amb l’afectació al geriàtric - falca la postura del govern municipal en considerar que la planificació prevista «respon adequadament a l’objectiu de donar coherència a l’estructura viària, així com al sistema d’equipaments i de zones verdes».

Primer de tot, l’informe recorda que el que s’està fent és complir amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat el 2017 amb el vot favorable de 22 dels 25 regidors de l’Ajuntament i 3 abstencions.

Sobre les alternatives proposades (mantenir el traçat actual del carrer Granollers vers l’avinguda, mantenint també el traçat del carrer Fra Jacint Coma i Galí; i suprimir el tram del carrer Granollers que suposa una alteració dels límits de la residència) afirma que «no són les més adients per facilitar la connectivitat present i futura del sector i, sobretot, per l’interès general de la ciutat».

L’informe afirma que el POUM fixa el traçat del carrer Granollers per permetre la bona connectivitat entre barris i l’ordenació global de futurs creixements de la ciutat. L’estructura viària de futur dona continuïtat als carrers actuals de Granollers i Fra Jacint Coma i Galí, amb la redefinició del traçat del carrer Rosa Sensat.

També s’estructura una zona verda entre el carrer Granollers i Fra Jacint Coma i Galí.

Explica que el nou Pla d’Actuació Urbanística Rosa Sensat preveu, amb la modificació del traçat d’aquest carrer, aspectes com l’ampliació de l’actual IES Guillem Catà i una nova configuració urbanística de tot aquell entorn.

Així que, sempre segons l’informe, és una opció en benefici de les ordenacions futures de la ciutat, i en especial, per l’estructura viària de futur del carrer Granollers vers el nord, que estructura el traçat futur del carrer Rosa Sensat, com la seva extensió vers la Ronda Nord quan la ciutat així ho requereixi.

Pel que fa a l’alternativa de deixar el carrer Granollers com està actualment i evitar l’alteració de l’actual jardí de la residència, l’informe diu que «es perd claredat en la continuïtat amb el barri de les Cots». A més, es considera «del tot inadequada», pel que fa a una bona mobilitat, per la proximitat de les cruïlles de connexió entre l’avinguda dels Països Catalans del carrer Granollers i el Fra Jacint Coma i Galí.

L’informe afirma que no es pot acreditar que l’interès públic d’aquesta proposta de modificació per mantenir l’actual jardí de la residència sigui més gran que el de mantenir el traçat previst en el POUM, especialment quan l’afectació de la parcel·la de la residència queda compensada per la incorporació de nou sòl al jardí i de les mesures de millora que hi van associades. Una compensació que posen en dubte les entitats crítiques, com el Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans, la Plataforma de Defensa dels Drets de la Gent Gran i entitats veïnals.

La segona alternativa per evitar l’afectació a la residència seria suprimir el traçat del carrer Granollers entre la intersecció amb el carrer Font dels Capellans i l’avinguda, mantenint només la connexió del Fra Jacint Coma i Galí.

L’informe tampoc la considera adequada perquè el carrer Granollers és el vial central i més estructurador de tot el barri de la Font dels Capellans. La supressió de la connexió del carrer Granollers amb l’avinguda dels Països Catalans «comportaria limitar la connexió rodada del barri de la Font dels Capellans a un sol carrer (Fra Jacint Coma i Galí). A més, la pèrdua de la continuïtat viària entre el carrer Granollers amb el carrer Rosa Sensat limita molt la relació amb el barri de les Cots».

El carrer Concepció Piniella no és considera una alternativa al carrer Granollers ja que és un carrer de 9 metres d’amplada (en front dels 14 del carrer Granollers), no és un vial estructural i no connecta amb el carrer Rosa Sensat, amb la qual cosa no resol la relació amb el barri de les Cots.

No es considera justificat modificar el POUM

L’informe considera que la petició que realitzen les entitats crítiques amb l’afectació a la residència no acredita l’interès públic necessari per a justificar una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Una modificació que serviria per canviar o suprimir el tram de prolongació del carrer Granollers vers l’avinguda dels Països Catalans per no afectar els espais lliures privats de la residència. Però que «alteraria l’estructura viària que planteja el POUM amb coordinació amb els àmbits de reforma i creixement futur de la ciutat per aquest sectors est».