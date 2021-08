La fàbrica del Salt, coneguda també com fàbrica de l’Aranya, que actualment acull dependències municipals i una mesquita; i el jaciment arqueològic situat als plans de Santa Caterina, a tocar de la torre, protagonitzen les dues Visites a la Manresa desconeguda d’aquesta festa major. Es faran avui i demà, de 5 de la tarda a 8 del vespre i de 6 a 8, respectivament.

La visita d’avui tindrà el punt de trobada a la plaça del Salt i és imprescindible haver fet la reserva prèviament per distribuir els grups pensant en les limitacions imposades per la covid. Els guies seran membres del Centre d’Estudis del Bages. Demà també hi intervindran arqueòlegs.

A la plaça del Salt s’explicarà el torrent obert que hi havia fa uns anys on ara hi ha la Via de Sant Ignasi. La segona parada a la banda dreta del segon pis de la nau servirà per repassar l’evolució històrica de l’edifici fabril, que es deia del Salt perquè s’alimentava de l’aigua del principal salt del torrent de Sant Ignasi. Una tercera parada -a la banda esquerra de la nau- il·lustrarà els visitants sobre l’estructura de l’edifici amb imatges antigues. D’aquí, passaran a la sotacoberta pujant per l’escala nord que s’ha construït recentment per connectar l’edifici, on n’obtindran noves perspectives. La visita finalitzarà a la primera planta, on s’entrarà a la mesquita, que els seus responsables presentaran breument. També es podran veure les obres que han fet a la façana sud de la construcció.

Demà serà el torn del jaciment arqueològic situat a la Torre de Santa Caterina, que, una vegada estudiat, s’ha deixat obert, amb la idea d’ampliar-lo més endavant, i s’ha envoltat amb unes tanques per evitar que es malmeti.

Un viatge al passat

El conjunt permet viatjar a diferents etapes del passat de Manresa. L’inici del recorregut serà el camí d’accés a la Torre de Santa Caterina des del camí de les Pedreres, on es recomana arribar a peu. També és imprescindible haver fet la reserva prèviament.

Es farà un recorregut per la part més visible i més gran de les restes, que corresponen a l’església, amb un sector medieval i un altre fruit d’una reconstrucció el segle XVI. També es podrà veure la tomba que hi ha excavada a la roca, molt habituals com a llocs d’enterrament, normalment anteriors a la construcció de la majoria d’esglésies romàniques (segles IX, X i XI). El jaciment també ha permès desenterrar restes d’un possible estable i d’una sala de premsat i un celler. S’aprofitarà la visita per conèixer de prop la història de la Torre de Santa Caterina i per comentar les vistes de Manresa que es poden contemplar des d’aquest emplaçament privilegiat.