La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha entrat per primer cop al rànquing mundial The World University Ranking (WUR) de Times Higher Education, que acaba de fer pública l’edició del 2022. La UVic-UCC ha irromput a la llista situant-se a la franja 401-500 d’un total de 1.662 universitats públiques i privades de 99 països diferents.

A més, situa com a quarta universitat catalana i sisena de l’Estat espanyol, amb 52 universitats representades. Per entrar al rànquing són requisits indispensables que les universitats hagin assolit la publicació d’almenys 150 articles indexats cada curs i d’almenys mil articles els darrers cinc anys.

Aquests resultats «són una gran notícia per a la nostra institució i per a totes les persones que formem part de la comunitat universitària», ha valorat el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, segons el qual són el resultat «a l’esforç col·lectiu i a la suma d’innombrables petits èxits al llarg del temps».

Pel rector, assolir aquest lloc al rànquing «posiciona la UVic-UCC a nivell internacional, la reconeix com una institució sòlida i li obre noves portes de futur», justament en l’inici del curs acadèmic en què la institució celebrarà el 25è aniversari del reconeixement de la Universitat de Vic per part del Parlament de Catalunya. La quarta posició catalana la UVic-UCC la comparteix amb la Universitat Ramon Llull mentre que a nivell estatal també empata amb la Universitat de València.

En recerca i citacions científiques, la millor puntuació

El rànquing THE WUR és un dels més prestigiosos a escala mundial, i es basa en l’anàlisi de 13 indicadors a través de les àrees de docència, recerca, transferència de coneixement i internacionalització. D’entre aquestes àrees, la UVic-UCC obté un posicionament especialment bo en l’àmbit de la recerca i, més en concret, en el de citacions en revistes indexades, en el qual se situa a la posició 146 de la classificació.

«Aquest fet és especialment rellevant si es tenen en compte la joventut de la UVic-UCC, que l’aposta ferma per la recerca es va fer fa poc més d’una dècada i que fins ara el finançament basal de la recerca de la nostra universitat s’ha realitzat només amb recursos interns», explica el rector. Per Baños, a més, els bons resultats en citacions «evidencien que no només s’ha vetllat per la dimensió quantitativa de la recerca sinó, especialment, per la qualitativa».

El rector de la UVic-UCC afegeix que «són molts els fets que ens indiquen que el món universitari es troba en un moment de canvi de paradigma, en què la recerca guanya pes i és essencial per assolir l’excel·lència en docència».

En aquest context, la UVic-UCC «seguirà treballant per la docència i la recerca de qualitat com a elements d’identitat, mentre aprofundeix en l’atenció integral als seus estudiants i al compromís amb el territori d’implantació».

Presents en altres rànquings

Times Higher Education crea rànquings universitaris per avaluar el rendiment de les institucions d’educació superior en l’escena mundial. Les seves anàlisis se centren en tres vessants principals de l’activitat universitària: recerca, docència i impacte. El passat mes d’abril, la UVic-UCC ja va estar inclosa per primer cop a l’Impact Ranking 2021 que també promou Times Higher Education i que avalua les universitats pel que fa a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.