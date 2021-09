La família Pires Òrrit sempre s’ha mostrat molesta amb la direcció de l’hospital perquè, segons expliquen, els seus responsables mai no van contactar amb ells per donar-los explicacions. Això sí, el director d’aleshores, el germà de la congregació religiosa de Sant Joan de Déu Moisès Val Cacho, va parlar la setmana de la desaparició amb aquest diari, fa 33 anys, tot al·legant que «un hospital no és una presó», i, segons consta en el sumari del cas, va enviar un informe d’una pàgina en què simplement constava que el nen estava ingressat i que va desaparèixer amb la seva germana el dia 5 de setembre del 1988.

D’altra banda, va respondre unes setmanes posteriors a la desaparició les preguntes del jutge que investigava el cas, fent referència només als protocols de seguretat de l’hospital. Res concloent. Va deixar la direcció de l’hospital sis mesos després de perdre el rastre dels menors i se’n va anar a València, on volia continuar en l’àmbit sanitari.

Un cas amb sentència

El germà Moisès Val no només va ser polèmic per les crítiques de la família Pires Òrrit sinó pel judici que va fer front al 1984 acusat d’inducció a l’avortament en una època que aquesta pràctica encara estava perseguida. Es tracta d’un cas que no té res a veure amb la desaparició.

El 1977 una jove menor d’edat va entrar a formar part del personal de l’hospital com a auxiliar d’infermeria. Tenia 17 anys i Val, que llavors era cap de personal, en tenia 26. Tal com ja va informar aquest diari l’any 1984, el jove i la menor van mantenir relacions sexuals habituals al soterrani del centre, on hi havia una piscina. Ell li deia que deixaria la congregació per anar-se’n amb ella.

El cas és que va quedar embarassada i Val, en assabentar-se, la va enviar a un metge de Barcelona perquè, clandestinament, practiqués l’avortament. Tots els que hi van tenir alguna cosa a veure, fins i tot la noia, van ser declarats culpables, i a Val el van inhabilitar per ser director de l’hospital durant sis anys, una decisió judicial que va recórrer. Quatre anys més tard continuava sent-ne el responsable. La jove va ser acomiadada per calúmnies.