El Judici de la Llum va guanyar el Taller de Bones Pràctiques en l'Advocacia sobre Comunicació i Marca Professional de l'Advocacia, dins el marc de les VIII Jornades de Juntes de Govern del Consell General de l'Advocacia Espanyola celebrades a Bilbao del 8 al 10 de setembre.

Competint amb cinc projectes més presentats per altres col·legis d'advocats de l'Estat espanyol, el Judici de la Llum va destacar per com es va vincular el Col·legi d'Advocats de Manresa amb la ciutat, la seva història, les seves festes i tradicions; i per com es va oferir la bona imatge dels advocats i les advocades de Manresa i el Bages a tota la ciutadania i als més joves, a través d'escoles i instituts.

La presentació del Judici de la Llum al Taller de Bones Pràctiques va anar a càrrec de David Casellas, degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, i en les votacions dels assistents va resultar ser el projecte més ben valorat amb 28 vots, seguit dels presentats pels Col·legis de l'Advocacia de Barcelona, Sevilla, Oviedo, Mataró i Madrid. Tots ells havien passat a la final d'entre molts altres tallers presentats per Col·legis de l'Advocacia de tota Espanya.

El Judici de la Llum és un producte original nascut a Manresa i consolidat després de les tres edicions celebrades els anys 2018, 2019 i 2020 dins el programa dels actes de la Festa de la Llum, realitzat a partir de l'esforç i la dedicació de molts advocats i advocades del Col·legi de Manresa, i especialment amb la participació activa d'alumnes de diverses escoles i instituts de la ciutat, que des d'uns mesos abans preparen el "judici" en totes les seves fases (demanda, contestació a la demanda, proposició i pràctica de prova, i conclusions), acabant finalment amb una sentència dictada per la Jutgessa Degana de Manresa, que va presidir cada judici.