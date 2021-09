L’Ajuntament de Manresa pagarà 887.340 euros per tenir la plena disposició del magatzem municipal de manteniment del polígon de Bufalvent. Aquest fet va propiciar, en el ple de dijous, una enganxada entre Fem, que va denunciar l’elevat cost final de la nau, i el PSC, que va defensar que no es pot jutjar amb criteris d’ara decisions preses en un altre context.

Un acord lligat el 2007 permetia a l’Ajuntament disposar de l’equipament pagant-lo a poc a poc a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concessionària del servei de neteja, amb un préstec no bancari amb quotes mensuals d’amortització.

En aquesta nau, a banda de material de manteniment i de les escoles, hi ha objectes d’entitats que fan possible, per exemple, el correfoc i la cavalcada.

El regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, i el de Via Pública, Josep Gili, van explicar que l’Ajuntament vol tenir la plena disposició de l’equipament perquè no interfereixi en la nova concessió del servei municipal de neteja, que fins ara realitza Fomento.

Van dir que ara es donen les condicions per fer una operació que estalviarà 271 quotes i així pagar 700.000 euros menys.

El regidor de Fem Manresa Jordi Trapé va recordar que el magatzem de manteniment va tenir un sobrecost de 125.000 euros, que va situar el preu final en 1,3 milions. Per construir-lo es va fer un préstec amb Fomento amb un interès del 5,5% durant 35 anys. Ara es recupera i s’estalvien 271 quotes mensuals de 5.907 euros. O sigui quedaven per pagar 1,6 milions, i fent la reversió de la nau pagant 887.340 euros s’estalvien els ja esmentats 700.000 euros.

Trapé va dir que «si no es fes aquesta operació arribaríem a pagar 3 cops el preu de l’obra. És una autèntica barbaritat i un insult als contribuents».

Va afegir que passa «exactament el mateix» amb els 2,8 milions d’euros corresponents al parc de neteja –l’espai on es guarden els vehicles i el material del servei–, «però en aquest cas no tenim prou diners per revertir-ho i anirà a la concessió de neteja següent a veure si ens poden abaixar els tipus d’interès». I va afegir que «esperem que gestions com aquestes no es tornin a produir mai més en aquesta ciutat».

El president del grup municipal del PSC, Felip González, va recordar que quan es va fer aquest acord Esquerra també governava la ciutat i va advertir que no es poden jutjar amb criteris d’avui decisions preses fa 14 anys en un altre context.

González va dir que l’única diferència en aquesta operació en relació amb altres inversions que es paguen a llarg termini és que, en comptes de pagar els diners a un banc, es paguen a Fomento. «És una operació que es va haver de fer perquè en aquell moment el grau d’endeutament era elevat i no es podia anar als bancs a buscar diners», va explicar. I va afegir que «era legal i activava un espai necessari. En aquella època els interessos eren del 5,5% mentre que ara són gairebé del zero. No podem jutjar les decisions de fa 14 anys amb criteris d’ara».