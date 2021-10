n Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora de l’any 1996, Manresa va viure el naixement de la Coordinadora de la Dona, formada per diversos col·lectius de dones de la ciutat amb un mateix objectiu: treballar per la igualtat, un bé que aleshores era especialment escàs i que encara ara té molt marge de millora. Aquella coordinadora va ser la gènesi del posterior Consell de la Dona. Paral·lelament, ja per iniciativa municipal, també va néixer aleshores el Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), l’actual SIAD –de punt va fer el canvi a servei–, que enguany celebra 25 anys en els quals ha atès més de 7.000 dones.

El SIAD, que va celebrar l’aniversari divendres de la setmana passada amb un acte al teatre Conservatori, es presenta com un servei gratuït que ofereix informació, atenció i assessorament en temes que siguin d’interès per a les dones de Manresa. És un servei confidencial i l’accés és presencial, telefònic, via correu electrònic o mitjançant la derivació d’altres professionals. Ha tingut seus al carrer de Jaume I, al de la Mel –on en l’acte d’aniversari la conductora, Tàtels Pérez, va explicar que a les treballadores els sortien penellons a les orelles del fred que hi feia– i, actualment, al carrer de la Canal.

En tots aquests anys, el SIAD, on treballen sis professionals, entre les quals hi ha una advocada i una psicòloga, i que pel camí va guanyar el cognom de Montserrat Roig, ha fet més de 18.000 entrevistes a les dones que s’hi han adreçat, algunes de les quals per buscar assessorament en temes de violència masclista. La regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, fa notar que «hem estat i som un recurs de referència en l’abordatge de les violències masclistes i, per tant, dels drets de les dones. Hem sigut innovadores amb moltes accions de sensibilització i prevenció, perquè aquest és un dels principals eixos de treball del servei». De cara al futur immediat, diu que «el full de ruta del SIAD el marcarà el nou Pla d’Igualtat que hem de començar a elaborar abans d’acabar l’any, però, dintre de l’itinerari de treball, segur que farem una proposta d’accions de prevenció que incideixin més entre el jovent i que arribi a més grups de població».

A més de la feina que desenvolupa de portes endins, el servei també en du a terme de portes enfora, com els actes organitzats per celebrar diverses dates relacionades amb les dones; l’edició de llibres com El moviment feminista a Manresa; iniciatives de sensibilització i prevenció contra la violència masclista com l’acció artística Sabates vermelles; trobades d’entitats de dones, accions comunitàries, cursos de formació i l’elaboració de documents com dos plans d’igualtat i tres protocols i una guia lligats amb la prevenció de les violències sexistes.