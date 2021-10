Dos equips de voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa participaran aquest dissabte, dia 9 d’octubre, a la TrailWalker d'Intermón Oxfam. La Trailwalker és un desafiament esportiu que consisteix a recórrer 50 quilòmetres de Girona fins Sant Feliu de Guíxols en un màxim de setze hores. No es tracta d'una cursa de relleus ni cal fer-la corrent; es pot completar caminant. Cada equip es compromet a recaptar un mínim de 1.500 euros de donatius i cadascun està integrat per sis persones: quatre que hi participen caminant o corrent i dos d’avituallament.

L'objectiu de la cursa es lluitar contra la pobresa i la fam. Així, amb els donatius de la Trailwalker, Oxfam Intermón acosta aigua neta i segura a països pobres d’Àfrica perquè més persones puguin tenir una vida digna. El repte dels caminats es avançar per construir un futur sense pobresa. A la Trailwalker els membres de l'equip han de començar i d'acabar junts. Amb l'entrenament adequat, l'actitud mental necessària i un bon equip de suport, ompletar la marxa és a l'abast de qualsevol persona.

Els equips de la Fundació del Convent de Santa Clara porten el nom de #Invulnerables per fer present la lluita contra la pobresa infantil al Km 0 i estan liderats per sor Lucía Caram i Marc Sanclimens.