«La renúncia s’havia de fer a l’estiu i hi ha un incompliment. Ara mateix estic expectant». Valentí Junyent, exalcalde de Manresa i actual regidor d’Hisenda, va valorar ahir amb aquestes paraules que encara no s’hagi fet efectiu el relleu per ser diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals a la Diputació entre aquest any i el 2023, com havien previst amb l’alcalde de Talamanca, Josep Tarín, que ocupa el càrrec des del 2019. De moment, el relleu va tard i no té data.

Ahir, demanat per Regio7, Tarín va dir que properament ell i Junyent faran una roda de premsa. Per part seva, la presidenta del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño, van anunciar que hi haurà relleu i que serà aviat. Tant Junyent com Tarín són militants del PDeCAT.

Tal com va informar Regió7 el juliol del 2019, en el si de Junts per Catalunya, a qui corresponia l’elecció d’un diputat provincial del partit judicial a Manresa, es va acordar que l’alcalde de Talamanca ostentés aquest càrrec els dos primer anys i que els dos següents el rellevés Junyent, que fins al juny del 2020 va exercir d’alcalde, abans de cedir la vara de batlle a Marc Aloy i passar a ser regidor.

L’exalcalde de Manresa, que ja havia estat diputat anteriorment, explicava ahir que «la renúncia s’havia de fer a l’estiu», que «hi ha un incompliment» i que restava «a l’espera que el partit i l’interessat es pronunciïn. Ara mateix estic expectant». Constatava que «no s’ha complert amb la paraula» i que «no em sembla bé».

«Hi haurà relleu»

Castaño va assegurar que «hi haurà relleu» i, alhora, va remarcar que «no vam dir cap mes» ni «vam fixar uns terminis rígids» i que és lògic que si Tarín té projectes engegats durant el seu mandat els vulgui acabar abans d’acomiadar-se de la Diputació. Va recordar que «tots som de casa i ens posarem d’acord». Va afegir que es farà «un comunicat o una roda de premsa per explicar que es farà el relleu. Ells determinaran quan».