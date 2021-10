L'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, i la tresorera, Manuela Hervás, han presentat les ordenances fiscals municipals per al 2022 que estableixen un increment dels impostos i taxes del 2,5%. En el cas de la brossa a les llars augmentarà un 4% i per al comerç, un 6%.

L'equip de govern ha acordat aquests increments després de la congelació de l'any passat en el context de l'epidèmia de covid-19.

El 2,5% equival a 975.000 euros que consideren que són els diners que es necessiten per fer front a l'increment de l'IPC previst del 4% i a la pujada salarial al funcionariat del 2% que té previst aplicar el govern central, a banda també de la pujada del cost dels subministraments.

Recàrrec del 50% als pisos buits

L'Impost de Béns Immobles (IBI) creixerà de mitjana un 2,5%. La gran novetat dels nous tributs és el recàrrec que preveuen del 50% que s'aplicarà als rebuts dels habitatges de propietaris que en tinguin tres o més desocupats de manera permanent. L'alcalde Marc Aloy va afirmar en la presentació que "no ens podem permetre tenir tants habitatges buits".

Pel que fa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, el tipus impositiu passa del 15,49% al 16,87%, lluny del topall del 30%.

Pugen les escombraries

La taxa d'escombraria domèstica passarà de 120 a 125 euros (un 4,1%) i en el cas dels establiments i comerços l'increment serà del 6%.

L'increment s'aplica per fer front a l'augment del cànon per tona abocada a l'abocador de Bufalvent. Pel que fa als establiments comercials, el 6% és per pagar despeses del nou sistema de recollida de residus que s'aplicarà a la ciutat a partir de l'any que ve, ja que en aquest sector comercial es farà abans que el domiciliari.

Grua unificada a 125 euros

La taxa per la recollida de vehicles ja no tindrà un preu de dia i un altre de nit i s'unifica en 125 euros. L'Ajuntament assumirà el servei a partir de l'1 de gener.

Fins ara el preu era de 108 euros de dia i 119 de nit.

Bonificacions