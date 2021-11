Dijous a les 19 hores, es portarà a terme la xerrada de la Travessa cap al 2022 sobre “Una visió integral de la salut”, a l'auditori de UManresa-FUB (avinguda Universitària, 4-6 de Manresa). En aquesta ocasió, serà a càrrec de la metgessa i homeòpata Ester Torrella. La xerrada es podrà seguir online en directe a través de l'Instagram live de Manresa 2022. La conferència, inclosa dins la 7a edició del cicle Ignàgora, comptarà amb servei d’interpretació en llengua de signes gràcies a la col·laboració entre Ajuntament de Manresa i CASMACS (Casal del Sord de Manresa i Comarques). Per participar a la xerrada cal fer la inscripció clicant aquí.

Ester Torrella és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona. Màster en Medicina Tradicional Occidental. Homeòpata i Màster en Homeopatía Espagírica per la Universidad de Girona.

S’ha interessat per les diferents disciplines terapèutiques que entenen la persona com un tot indivisible, plenament integrat en l’entorn on viu immers. Espagiria, Alquímia, Homeopatia i Bioquàntica Original són, per a ella, les més relacionades amb aquest propòsit, encara que la seva eina preferida sempre ha estat i segueix sent la paraula. S’ha especialitzat en l’estudi de les característiques i comportaments de les quatre tipologies que conviuen dins de la humanitat, segons la Medicina Tradicional Occidental. Compagina i complementa la consulta privada a la ciutat de Barcelona amb l’escriptura i amb activitats d’assessorament i formació; en el coneixement de les quatre tipologies. Aquestes activitats es desenvolupen en el si de l’Associació Un Punt de Partida, una associació sense ànim de lucre que va fundar l’any 2017. És l’autora dels llibres Un punt de partida i La Marta i la Savanah: un viatge pels quatre mons. D’aquest darrer llibre en va fer una cantata que va ser estrenada l’any 2018.

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i Umanresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats cal fer-ho a través de la pàgina web www.travessa2022.cat.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web a www.inspiracio2022.cat.