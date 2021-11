La pàgina web de l'Ajuntament de Manresa presenta problemes per accedir-hi des de primera hora de dimarts. Per tant, els tràmits i les gestions que es poden fer a través d'aquest portal, com per exemple empadronaments, pagaments de taxes o instàncies, queden temporalment inactius.

Des del consistori expliquen que es tracta d'un error de l'empresa que gestiona el portal i asseguren que s'està treballant per solucionar-lo en les pròximes hores.

Problemes amb el telèfon

Segons han reportat alguns usuaris a Twitter i tal com ha pogut comprovar Regió7, contactar per telèfon amb l'Ajuntament també és complicat. Després de minuts d'espera al telèfon, la trucada acaba tallant-se sense resposta.

@ajmanresa des d'ahir que no es pot trucar a l'Ajuntament i avui tampoc funciona la web.I a les xarxes ni piu... — David Sanclimens (@dsanclimens) 9 de noviembre de 2021

Les mateixes veus consultades per aquest diari expliquen que aquest dilluns el telèfon de l'Ajuntament va presentar una avaria, però que aquesta ja ha sigut solucionada.