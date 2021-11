L'Hospital de Sant Andreu de Manresa torna a tenir pacients amb covid-19 ingressats després de 7 setmanes sense. Hores d'ara hi ha vuit persones hospitalitzades.

L’Hospital de Sant Andreu, a causa de les necessitats del territori, ha obert una nova unitat d’aïllament per a pacients amb covid-19. Aquesta Unitat té una capacitat de 8 llits.

A data d’avui, dimarts 16 de novembre, hi ha 8 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu.

Des que ha obert la unitat han ingressat 8 persones, cap persona ha estat donada d'alta i cap persona ha mort.

Des del 28 de setembre passat no hi havia cap persona ingressada per covid-19 a Sant Andreu.

Sant Andreu Salut informarà de la xifra de pacients a les unitats d’aïllament per covid-19, de la xifra acumulada d’altes i de la xifra acumulada de defuncions setmanalment, previsiblement els dimarts.