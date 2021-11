Manresa ha aturat el fort creixement poblacional registrat els darrers anys i, fins i tot, ha perdut població en relació a l’any anterior, segons la darrera actualització del padró municipal aprovada pel ple municipal.

A 1 de gener del 2021, Manresa tenia 78.231 habitants, 38 menys que els 78.269 empadronats un any abans.

És tracta de la primera reculada poblacional en 5 anys de creixement que han significat passar dels 75.163 empadronats del 2015 als pocs més de 78.000 actuals, tres mil habitants més.

La darrera reculada poblacional que recull el padró correspon a l’any 2015, quan es van comptabilitzar 75.163 habitants, una xifra 532 persones menor que la de l’any 2014, quan van ser 75.695.

Des de llavors, el 2016 van ser 75.475 habitants; el 2017, 75.572; el 2018, 76.347; el 2019, 77.743 i el 2020, 78.269.

Tres mil habitants en 5 anys

Amb un creixement de més de tres mil habitants en cinc anys semblava que Manresa mantindria l’embranzida acostant-se als 80.000.

Les dades dels pròxims anys mostraran si hi ha hagut una reculada puntual després de la qual es manté la tendència al creixement o s’obre un nou període de recessió com el que hi va haver entre el 2012 i el 2015 quan la ciutat va baixar de 76.751 a 75.163.

Cal recordar que l’actualització del padró municipal s’ha de trametre a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) perquè la verifiqui, ja que són les dades validades per aquest organisme les que determinen la població oficial de la ciutat.

Va ser el 2015 quan l’INE va situar la població de la capital del Bages per sota dels 75.000 habitants, concretament 74.655, i això va comportar deixar de rebre 3,5 milions d’euros en transferències de l’Estat per la pèrdua de la categoria de ciutat gran durant 4 anys.

De fet, l’INE no va aprovar un volum de població semblant al que comptabilitzava el padró del 2015 a Manresa fins el 2017.

Hores d’ara, la situació és força diferent, perquè amb més de 78.000 habitants reconeguts per l’INE hi ha un marge important perquè no es torni a repetir la situació del 2015.

Cal recordar que el Departament de Salut de la Generalitat ja la situa per sobre dels 80.000 habitants, però la xifra que utilitza correspon a les quantitats que fa servir el Servei Català de la Salut per a la gestió del denominat registre central d’assegurats del CatSalut. La xifra surt de les dades personals de què disposa el Servei Català de la Salut per a la gestió de la targeta sanitària individual (TSI) i formen part d’un fitxer automatitzat denominat Registre central d’assegurats del CatSalut (RCA).

Aquest registre permet la identificació única dels assegurats del CatSalut, mitjançant el codi d’identificació personal (CIP), la gestió i consulta de les seves dades i l’actualització d’aquestes a les unitats proveïdores de serveis sanitaris.

També permet gestionar l’emissió de targetes sanitàries individuals, la localització dels assegurats per àrees bàsiques de salut i l’assignació de la unitat proveïdora d’atenció primària.