Després d'Igualada, dimecres, i de Solsona, dijous, aquest divendres ha començat la vacunació pediàtrica amb la Pfizer infantil a Manresa i a Berga, mentre que dimarts ho farà a Vic. Les famílies que han demanat cita prèvia han anat arribant de manera esgraonada a partir de les 4 de la tarda al Palau Firal de Manresa. Tot i que s'ha escoltat algun crit d'infants poc amics de les injeccions quan els vacunaven, l'ambient en general ha estat molt relaxat. Segons informació aportada per Imma Cervós, delegada de Salut a la Catalunya Central, a Manresa, de moment, ja hi ha 2.500 cites prèvies demanades.

Berta Sarret, coordinadora d’atenció a la ciutadania del Servei d'Atenció Primària al Bages-Berguedà-Moianès de l'ICS, ha explicat que «estem oferint unes 200-300 vacunes al dia al Palau Firal de Manresa i unes 100 a l’Hotel Entitats de Berga. D’aquestes, la majoria estan agafades. El que estem fent és revisar l’oferta que hi ha en els adults, i els dies que en els adults hi ha menys reserves, amb rapidesa i flexibilitat, agafem recursos i els passem a la vacunació pediàtrica per rendibilitzar-los al màxim».

"No he notat res"

Entre els infants que s'han vacunat aquesta tarda hi havia la Laia Vera Redó, de 9 anys, que ha explicat que «no he notat res. Al principi estava nerviosa. Notes com si et clavessin una ungla, però després ja no notes res". A la seva escola "em vaig haver de confinar l’octubre cinc dies perquè la meitat del confinament el vam passar a escola i estar a casa és una mica avorrit», ha comentat. Marina Sisa Pagan, de 10 anys, ha assegurat que «no m’ha fet mal. Em pensava que seria pitjor. Estava molt nerviosa, però ha estat com si em piqués un mosquit. No he sentit res». Per part seva, Xènia Vendrell Botet, de 10 anys, ha explicat que «l’any passat ens vam confinar dues vegades. No m’agrada gaire perquè ens perdem coses i ens ho podríem estar passant bé a l’escola». A la seva germana Núria, de 6 anys, també l'han vacunat.

La professional que els ha posat la vacuna, Susana Tarrés, del CAP Sant Vicenç de Castellet, ha comentat que, en el cas dels infants, «la principal reacció al vaccí és el dolor al lloc de la injecció" i que "també pot aparèixer febrícula, mal estar general i cansament entre 24 i 48 hores». Quant a la reacció dels infants, ha apuntat que «hi ha nens que venen molt tranquils i molt mentalitzats i et donen les gràcies i n’hi ha que ploren molt, però són molt pocs i ho estan vivint com una experiència molt positiva».

Cervós ha recordat que «en aquests moments, a tot arreu i a la Catalunya Central en concret, estem en la sisena onada perquè tenim molts casos explosius, sobretot perquè tenim la soca predominant, que és la variant delta i això fa que tinguem una alta transmissió comunitària". Hi ha afegit que "tenim molts brots en l’àmbit familiar infantil; per això ens interessa tant la vacunació en aquest entorn perquè aquests brots en l’àmbit infantil provoquen brots a l’àmbit familiar, on sempre hi pot haver una persona amb una patologia prèvia o immunodeprimida que pot requerir intervenció sanitària". En aquest sentit ha remarcat la necessitat que "aquesta franja de 40, 50 i 60 anys es posin la dosi de recordatori, sobretot, la franja de 50 a 59 anys i la de 60 a 69, que és la dosi que ens cobrirà davant d’aquesta onada de la pandèmia. En aquest entorn, si tenim avis o gent més gran, és important que també tinguin la tercera dosi". En aquest cas, ha explicat que "a la majoria de la Catalunya Central tenim una cobertura del 90% en aquesta població més gran i, per tant, no ens fa patir».

La importància de la cita prèvia

Sarret ha volgut posar en valor la feina dels professionals. "Com a primària de l’ICS hem posat en aquests punts centralitzats tota la logística necessària per emprendre aquesta vacunació pediàtrica. Hem posat eines de treball, material per a la vacunació, hem ofert dosis fora de l’horari escolar per facilitar l’arribada de les famílies però, sobretot, el valor més gran que posem com a primària són els nostres professionals perquè tenen una gran experiència en acompanyar als infants i a les seves famílies".

"Per fer-ho fàcil el que és important és que la població arribi amb cita prèvia. Això en ajuda a esgraonar les cites en trams de 15 minuts i, alhora, ens permet validar el filtre, que la població que arriba aquí és candidata realment a rebre aquesta vacuna, per exemple, en el cas dels infants que hagin pogut passat la covid-19". Ha remarcat que "és rellevant portar la targeta sanitària i la documentació que identifiqui l’usuari i, en aquells casos que l’acompanyant no sigui el tutor legal, que portin la declaració responsable que ho expressi, i preparar aquests infants abans de la vacunació i donar-los el valor en el moment que es posen la vacuna i el dels professionals que els l'administren".

L'horari de la vacunació al Palau Firal de Manresa i a l'Hotel Entitats de Berga és els matins, de 9 a 1, els dimecres 22 i 29 de desembre i el 5 de gener, i els dijous 23 i 30 de desembre. I a la tarda, de 4 a 8, aquest divendres i el 7 de gener i els dimarts 21 i 28 de desembre i el 4 de gener.