Saps si ets contacte estret de covid? Avui dia encara hi ha molta gent que s'ho planteja després d'haver estat en contacte amb algú que ha donat positiu. Per dissipar dubtes i donar respostes, el Departament de Salut ha posat en marxa la web Soc contacte estret? que permet verificar si s’és contacte estret d’un contagiat.

En accedir a la web, apareix un qüestionari amb una sèrie de preguntes que es responen en menys d’un minut, amb un sí o amb un no. Al final, en funció de les respostes, sabrem si som o no contactes estrets. A més, Salut ens indicarà les mesures a prendre en els dos casos. El qüestionari pregunta, per exemple, si s’ha estat en contacte amb una persona positiva de covid-19, si s’ha estat a menys de 2 metres de distància, si s’ha rebut la pauta completa de vacunació o si es tenen símptomes.

El resultat i indicacions

Si al final del test, el resultat indica que la persona és contacte estret se li explica que ha d’aïllar-se durant 10 dies a casa i ha de vigilar si desenvolupa símptomes. Se li indica que no ha de fer-se cap prova diagnòstica, però que si té algun símptoma o malestar associat a la covid-19, contacti amb el seu CAP o amb el 061.

També se l’insta a demanar al seu contacte positiu que accedeixi a la web ContacteCovid.Cat a través d’un SMS de Salut que rebrà i el reporti com a contacte estret. Una vegada fet aquest tràmit, el contacte estret rebrà al seu torn un altre SMS des del qual podrà sol·licitar la baixa laboral, en cas de ser necessari.

Si al final del test, el resultat és que la persona no és contacte estret, Salut li indicarà que no ha de fer quarantena però que sí que ha de respectar les mesures de seguretat per evitar contagis. Segons el departament que dirigeix el conseller Josep Maria Argimon, l’objectiu d’aquesta nova eina digital és reduir les consultes d’aquest tipus als ja saturats Centres d’Atenció Primària (CAP) i al 061 i permetre que aquests recursos se centrin a atendre malalts.