Tot i la bona acollida que va tenir l'any passat el Campament de Reis al pati del Casino com a alternativa a la cavalcada, el missatge del conseller Argimon segons el qual enguany es farien les cavalcades sí o sí va ser determinant per recuperar la cavalcada que es fa a Manresa, ni que sigui amb un recorregut totalment diferent, amb molta menys gent participant-hi -de 700 persones a 150- i amb una onzena de carrosses (en faltaran de les entitats que s'hi afegeixen cada any, com les del barri del Poble Nou). Calia tornar a portar al carrer la celebració per poder arribar a tota la ciutadania, atès que l'any passat no tothom va poder entrar al campament.

Aquest és el missatge que han donat Anna Crespo Obiols, regidora de Cultura i Festes, i Imma Torrecillas Gómez, representant del Grup Cultural de l'Agrupació Cultural del Bages, membre de la comissió organitzadora, en la presentació que n'han fet aquest dijous al migdia. Serà una cavalcada sense caramels i totalment rodada; a peu només hi aniran els organitzadors i membres de seguretat. Torrecillas ha demanat als manresans i manresanes que tinguin un balcó per on passarà la corrua que la surtin a rebre "amb fanalets i llums" per afegir ambient a una tradició que, malgrat tots els esforços, és evident que no tindrà el caliu de sempre. Ha admès que, tenint en compte que ja fa dos anys que dura la pandèmia, els canvis han estat constants i tant ella com Crespo han puntualitzat que fins el dia que de celebri tindran els dits creuats perquè es pugui fer. Elles, i totes les famílies que vulguin anar a rebre Melcior, Gaspar i Baltasar. Crespo ha comentat que fins a darrera hora no van decidir si es podria tirar confeti i caramels. Enguany, finalment, no n'hi haurà.

La presentació també ha servit per anunciar la visita del príncep Assuan a Manresa per recollir les cartes dels infants per als Reis d'Orient, que serà a la plaça Major els dies 2, 3 i 4 de gener. Torrecillas ha remarcat que, a diferència d'altres anys, en què hi havia dos emissaris, enguany hi serà ell, que "és una figura molt manresana" de la qual "se n'estava perdent el nom" i s'ha volgut recuperar.

La cavalcada durarà una hora i mitja

El nou recorregut de la cavalcada s'ha dissenyat prioritzant els carrers amples. Crespo ha explicat que es va voler pujar pel Bruc cap al carrer de Barcelona i les Bases de Manresa, però que es va desestimat perquè els Mossos van dir que caldria tallar massa carrers adjacents, amb la complexitat que això hauria generat. Finalment, s'iniciarà a les 6 de la tarda al carrer de Rubió i Ors, cantonada amb la Muralla de Sant Francesc i continuarà pel Passeig del Riu, la plaça del Mil·lenari, el carrer de Francesc Moragas, la carretera de Cardona, la Muralla de Sant Domènec, la del Carme, la carretera de Vic, la plaça de la Bonavista, la carretera del Pont de Vilomara, l'avinguda de Betrand i Serra i, finalment, la plaça del Remei, davant de la Fàbrica Nova, on Ses Majestats seran rebuts per l'alcalde Marc Aloy i la corporació municipal. Al costat de les onze carrosses hi haurà dos cotxes dels Bombers. L'ordre de carrosses serà el següent: Carbonera, Pakman/ parxís, Patinet, Vaixell, Regals, Estel, Àngel, príncep Assuan, i els tres Reis d'Orient, el Blanc, el Ros i el Negre.

A la plaça del Remei hi haurà batucada amb Xàldiga i coreografies del cos de Dansa de l'Esbart Manresà. Els Reis baixaran de les carrosses per saludar les autoritats locals i a l'escenari on es faran les actuacions faran l'adoració del nen Jesús, escena en la qual col·laborarà el Pessebre Vivent del Pont Llarg, que enguany s'ha anul·lat per la covid. Seguidament, parlarà l'alcalde, que lliurarà als Reis la "clau màgica" per obrir totes les cases de Manresa. El parlament de Ses Majestats i un final sorpresa clouran l'acte.

El príncep Assuan serà a la plaça Major de 2/4 de 6 a les 8

L'arribada del príncep Assuan, emissari del Reis d'Orient, serà el diumenge dia 2 de gener. Ho farà a peu acompanyat per dos patges i per la banda Band Torrats. El petit seguici anirà de la Plana de l'Om a la plaça Major, on, a 2/4 de 6 de la tarda, serà rebut davant de l'Ajuntament per l'alcalde de Manresa i la regidora de Cultura i Festes. Seguidament, ja a la seva carrossa, recollirà les cartes dels nens i nenes fins a les 8 del vespre. Enguany, com a novetat, hi haurà una cua específica per a infants amb diversitat funcional en el marc de la campanya "Nadal inclusiu. Accés Adaptat".

El príncep Assuan estarà acompanyat per diverses actuacions de dansa i música per part d'esbarts i grups musicals de Manresa.

Diumenge 2 de gener : Escola de Dansa del Casal Cultural Dansaires Manresa, Música per la Llibertat mantindrà el seu repertori diari, a les 7. També hi actuarà alumnat de l'Esclat.

: Escola de Dansa del Casal Cultural Dansaires Manresa, Música per la Llibertat mantindrà el seu repertori diari, a les 7. També hi actuarà alumnat de l'Esclat. Dilluns, 3 de gener : grups Esclop, Barretina i Juvenil de l'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà i Música per la Llibertat (7 tarda).

: grups Esclop, Barretina i Juvenil de l'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà i Música per la Llibertat (7 tarda). Dimarts, 4 de gener: Esclat Gospel Junior, Música per la Llibertat (a les 7) i Liliana Navarrete (veu ) i Ramon Bonvehí (piano).

Les famílies que ho prefereixin, poden anar a tirar la carta a les bústies instal·lades al pati del teatre Kursaal i al Campi qui Jugui (edifici de l'Anònima).