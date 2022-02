L'oficina de Correos de Manresa, situada a la plaça d'Espanya, disposa d'una nova màquina d'autoservei que permet als usuaris dipositar paquets i pagar l'enviament de forma ràpida i autònoma, sense necessitat de passar pel taulell. La millora forma part d'un pla de la companyia per instal·lar 70 dispositius d'aquest tipus a oficines de tot el país.

Segons Correos, la màquina està formada per dos elements. Per una banda hi ha un quiosc que permet pesar el paquet a la balança annexa, calcular el preu corresponent al pes, seleccionar el tipus d'enviament segons el termini d'entrega, fer el pagament i generar l'etiqueta identificativa de l'enviament. Per l'altra banda hi ha i un 'DropBox' o bústia que s'obre per dipositar el paquet, prèvia lectura del codi de l'enviament.

Com funciona el nou aparell?

Seguint la informació indicada a la pantalla del dispositiu, el client pot fer l'operació per si mateix, d'una manera molt senzilla. El primer és col·locar el paquet a la balança per obtenir el pes i calcular el preu corresponent. Després es tria el tipus d'enviament preferit en funció de la necessitat i les opcions disponibles.

A continuació, s'enregistraran les dades del remitent i destinatari, a més de l'adreça de facturació si es vol, i es procedirà al pagament mitjançant targeta bancària. La màquina expedirà una etiqueta identificativa de l'enviament amb totes les dades necessàries, que caldrà enganxar a una zona visible del paquet.

Finalment, caldrà passar aquest codi pel lector de la bústia, obrir-la per dipositar el paquet i tancar-la perquè es completi el lliurament.

L'operativa està disponible en diversos idiomes i, si el client ho desitja, pot deixar registrades les seves dades per agilitzar el procés en els següents enviaments.