I ara què? Aquesta és la pregunta que es deuen fer la majoria de manresans que han seguit la informació sobre la compra de la Fàbrica Nova per part de l’Ajuntament de Manresa. La resposta del consistori és que a l’estiu estarà avançada la redacció del projecte de rehabilitació de l’edifici, que ha de servir alhora per saber quant costaran les obres que requereixi.

Per pagar la rehabilitació de l’edifici de la Fàbrica Nova, l’Ajuntament ha començat a buscar finançament. Quant al canvi a la planificació general per poder-li donar nous usos, que han canviat amb els que estaven previstos, en aquest cas, el consistori preveu que el procés s’allargui dos anys.

Tal com va informar l’alcalde Marc Aloy coincidint amb l’acte de signatura davant de notari de la compravenda de la primera finca de la Fàbrica Nova, corresponent a l’edifici, a partir d’ara «la prioritat és tenir el projecte de rehabilitació». En aquest sentit, va avançar que «l’adjudicació de la redacció sortirà a concurs les properes setmanes i a l’estiu hauríem de tenir avançat aquest projecte, i és important perquè, en primer lloc, tindrem un projecte i, en segon lloc, una xifra: què val rehabilitar i consolidar la Fàbrica Nova, més enllà dels usos». Hi va afegir que «en funció dels usos hi haurà unes instal·lacions i unes divisòries, etc, però el més important ara és que puguem tenir consolidada l’estructura, la coberta, poder recuperar les façanes, que l’edifici sigui sòlid i que, a més a més, estigui tot tancat i que en puguem dotar d’activitat l’interior».

Per fer-ho possible, «en paral·lel, estem anant a buscar finançament», va explicar Aloy. Es fa trucant a diferents portes, des de la Generalitat, a la Diputació, passant pel Govern espanyol i pels fons europeus. L’alcalde es va mostrar optimista i va recordar les ajudes obtingudes fins ara per a altres projectes de ciutat, com la subvenció de 2.713.851,73 euros que serviran per finançar elements de patrimoni històric d’ús turístic del Camí Ignasià.

41 milions en una primera fase

En la presentació, el novembre passat, del projecte coliderat per l’Ajuntament i la UPC per construir a l’antic complex fabril un gran espai basat en el coneixement, la tecnologia, l’empresa, la ciutat i el territori que inclogui un itinerari formatiu tecnològic complet i que pot arribar a concentrar a l’entorn de 3.000 persones, segons es va dir, la UPC -que hi traslladarà la seva seu a Manresa, actualment a l’avinguda de les Bases- va situar el cost estimat de la primera fase en 41 milions d’euros, que inclouen l’adquisició de sòl i edificis (12,3 milions); la rehabilitació de la nau de la Fàbrica Nova i la construcció d’obra nova.

En una segona fase va situar la urbanització de l’entorn, aparcaments, la construcció d’un edifici annex i actuacions al Centre Històric, entre d’altres. Va remarcar que per posar en marxa la primera fase, tant la UPC com l’Ajuntament i agents empresarials implicats -Centre de Formació Pràctica, Cambra de Comerç de Manresa, patronals PIMEC, Unió Patronal Metal·lúrgica i associacions d’empresaris del territori- ja estan immersos en la cerca de finançament tant públic com privat i que podria entrar en funcionament el 2026, coincidint amb el termini de la justificació dels fons Next Generation. L’horitzó final de funcionament el va situar en el 2030.

Per tirar endavant el nou projecte caldrà canviar la planificació actual de la Fàbrica Nova. L’Ajuntament ha concretat sobre aquest tema que, tenint en compte que les modificacions de planejament són processos llargs, «preveiem que hi estarem uns dos anys». Fa notar que «aquesta modificació és necessària per a canviar els usos actualment previstos (majoritàriament comercials), així com l’ordenació de les edificacions, ja que ara l’ús que es preveu serà universitari i les necessitats dels edificis i espais lliures seran molt diferents». Apunta que «la modificació de planejament exclou la nau de la Fàbrica Nova, que es rehabilitarà, i podrem avançar amb el projecte amb més celeritat».