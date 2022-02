L’Ajuntament de Manresa ha entregat els diplomes de reconeixement als alumnes de l’Institut Lluís de Peguera que han participat a la campanya “Mercats sostenibles. Adéu als plàstics d’un sol ús!”, en un acte a la plaça de Puigmercadal, davant del mercat municipal, que ha participat activament de la iniciativa. L’entrega dels diplomes ha anat a càrrec de la regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats de l’Ajuntament, Núria Masgrau Fontanet.

Durant l’acte, la regidora Masgrau ha donat les gràcies a la Diputació de Barcelona que hagi donat a Manresa l’oportunitat de sumar-se al projecte i també ha agraït la tasca duta a terme per l’Associació de Paradistes de Puigmercadal i per l’alumnat del Lluís de Peguera. “Vosaltres sou els futurs clients del nostre mercat i espero que ens ho pogueu retornar a través dels vostres aprenentatges”. Tal i com ha afegit, “fins ara, se’ns havien impulsat uns hàbits a tots plegats, botiguers i consumidors, que segurament no eren encertats i que no ens portaven a gaire lluny com a planeta i com a societat. Per tant, a poc a poc, hem d’anar-nos reeducant i agafant nous hàbits, que segurament ens hi acostumarem amb facilitat”. Núria Masgrau també ha agraït la feina que han fet aquestes setmanes els paradistes de Puigmercadal: “S’han sumat a la iniciativa amb molta voluntat i també ha estat un aprenentatge per a ells”.

La campanya es va posar en marxa a inicis de novembre a Manresa i s’ha dut a terme també en dues poblacions més de la demarcació, Rubí i Viladecans. L’objectiu ha estat impulsar la sostenibilitat i reduir els residus de plàstic, especialment els d’un sol ús, mitjançant accions que han fomentat la participació ciutadana i que han involucrat els clients i els paradistes.

El projecte ha fet partícip l’alumnat d’ESO, a través d’un projecte educatiu d’Aprenentatge i Servei (ApS), una innovadora metodologia educativa especialment dirigida als centres educatius, que combina l’adquisició de competències per part de l’alumnat amb un servei a la comunitat.

La fase d’aprenentatge ha tingut lloc als instituts i als mercats. En el cas de Manresa, s’ha fet a l’institut Lluís de Peguera i al mercat de Puigmercadal. Els joves han descobert els impactes que tenen els plàstics d’un sol ús i el model d’usar i llençar, sobre la salut i sobre el medi ambient; han donat a conèixer la campanya i han participat en la recollida i en l’anàlisi posterior de les dades. També han sensibilitzat i animat les seves famílies a participar en la campanya i han plantejat alternatives de consum conscient i sostenible.

Bosses reutilitzables com a obsequi

Les accions de la campanya han implicat tant als paradistes com a la ciutadania d’una manera directa. S’han repartit 200 cartells (amb consignes alternatives a l’ús del plàstic) als paradistes perquè els disposessin entre els productes. També s’han distribuït 300 xapes identificatives de la campanya entre els paradistes.

Els paradistes han donat un passaport a cada comprador, que contenia alguns consells i deu caselles que calia segellar. En total, n’ha lliurat 7.000 exemplars. Per cada compra que es fes amb un envàs o bossa reutilitzable, s’aconseguia un segell. És a dir, si el client feia servir el carro o el cabàs o bé portava els seus túpers, carmanyoles o bosses reutilitzables per a la fruita, verdura, llegum, carn o peix, etc., el paradista havia de segellar una casella. Quan s’aconseguien 10 segells, s’obtenia una bossa de reixeta, que serviria per seguir fent les compres de forma sostenible. D’aquesta manera, s’han pogut entregar més de 3.000 bosses de reixeta a clients.

En grups reduïts, i prèvia formació a l’institut, els estudiants han donat a conèixer la campanya i els motius pels quals és necessari deixar d’utilitzar plàstics d’un sol ús i participaran en l’anàlisi posterior de les dades recollides. Se’ls ha proporcionat un dispensador de passaports i xapes d’identificació.

Consum responsable i sostenible als mercats municipals

La campanya “Mercats sostenibles. Adéu als plàstics d’un sol ús!” vol impulsar un model de comerç sostenible que comporti un consum responsable i sostenible als mercats municipals, situant-los com a agents de cohesió social i desenvolupament sostenible. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments de la província per fomentar la sostenibilitat en els mercats municipals. Actualment, la província de Barcelona compta amb 93 mercats municipals.

Es tracta d’una campanya per conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir residus, en especial plàstics, mitjançant l’ús de bosses de roba, envasos reutilitzables o el carretó en les compres alimentàries quotidianes, estimulant l’adhesió dels paradistes i la participació ciutadana. Amb aquesta campanya, a través de la Gerència de Serveis de Comerç i de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, la Diputació de Barcelona vol transmetre els valors de que els mercats municipals son espais: sostenibles, integradors, responsables i saludables.

Plàstics d’un sol ús

El plàstic d’un sol ús té greus impactes sobre la salut i el medi ambient. Cada any se’n fabriquen al món més de 300 milions de tones i només se’n recicla un 10%. La resta acaba als abocadors, s’escampa a la natura o es converteix en microplàstics, que s’incorporaren a la cadena alimentària i poden provocar afectacions hormonals, neurològiques i oncològiques.

El consum humà genera diàriament grans quantitats de plàstics d’un sol ús, que triguen centenars o milers d’anys en degradar-se. Gran part d'aquests residus acaben al medi natural, al mar o, en el millor dels casos, en abocadors, ja que molts no es poden reciclar, i alliberen substàncies tòxiques al medi. Tot això té uns costos ambientals i econòmics enormes.

Des de l’inici de la seva comercialització, a mitjan segle XX, s’han fabricat uns 8.300 milions de tones de plàstic a tot el món. Es calcula que el 2050 al mar hi haurà més residus plàstics que peixos, aproximadament 1.000 milions de tones. Cada any acaben als oceans vuit milions de tones de residus plàstics, amb els quals es podria cobrir 15 vegades la superfície de Barcelona.

El 50% dels plàstics es produeixen a l’Àsia, principalment a la Xina. Espanya és el quart país de la Unió Europea amb més demanda de plàstics. Pràcticament, la meitat de tot el plàstic produït actualment és per a finalitats d'un sol ús. Això inclou ampolles, envasos d'aliments, bosses, etc., dels quals podríem prescindir, i optar per alternatives reutilitzables i fetes amb materials que respectin el medi ambient.

El Parlament Europeu va aprovar la prohibició dels plàstics d’un sol ús a partir del juliol de 2021, segons la directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient. Aquesta normativa insta els estats membres a adoptar mesures per a la reducció de residus plàstics, incentivant i fomentant els productes d’usos múltiples i produïts amb materials reutilitzables i reciclables.

El Mercats sostenibles 2030

La Diputació de Barcelona, conscient d’aquesta realitat, vol contribuir a la reducció de materials plàstics a nivell municipal, en especial els d’un sol ús, mitjançant la campanya “Mercats sostenibles”, que promou accions que fomentin la participació ciutadana i que involucrin diferents sectors de la societat.

Amb aquesta campanya, la Diputació de Barcelona a més reforça el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i es posiciona com a administració responsable amb els objectius del Pla de mandat d’aquesta institució, que estan plenament alineats amb l’Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com garantir modes de consum sostenibles; aconseguir municipis inclusius, segurs i sostenibles, reduir la generació de residus mitjançant el reciclatge, la reutilització i, sobretot, la prevenció; garantir la seguretat alimentaria, la millora de la nutrició i la promoció de l’agricultura sostenible; garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones; promoure el creixement econòmic sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom i protegir els ecosistemes i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

La campanya “Mercats Sostenibles” de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (PDS) número 8 “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom”, número 12 “Producció i consum responsables” i el número 13 “Acció pel Clima”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.