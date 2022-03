Les mostres de suport al poble ucraïnès no s'aturen a Manresa. Ahir, la capital bagenca va viure una concentració on unes 250 persones van clamar la restauració de la pau a Europa. Ara, les iniciatives solidàries per donar suport al poble ucraïnès s'estenen als balcons d'alguns domicilis de la ciutat.

És el cas d'un bloc de pisos de la carretera Pont de Vilomara, ubicada al barri de la Sagrada Família, on veïns i veïnes de l'edifici han mostrat el seu rebuig a la invasió russa a Ucraïna amb la penjada als seus balcons de la bandera oficial del país europeu i pancartes acompanyades amb un arc de Sant Martí i el missatge "Tot anirà bé". Els colors d'Ucraïna també s'han lluït als aparadors d'establiments comercials de la ciutat com el de La Sabadellenca (Retalls i Teixits), ubicat al carrer Urgell. Iniciatives solidàries Durant la concentració d'aquest dimarts, l'Ajuntament de Manresa va animar la ciutadania a col·laborar amb iniciatives solidàries per donar suport al poble ucraïnès. En aquest sentit, el Fons Català de Cooperació, recollint l’experiència d’altres crisis humanitàries i seguint la recomanació de les institucions especialitzades en programes d’emergència en situacions de conflicte, informa que la manera més útil i efectiva és fer-ho a les campanyes activades tant pel propi Fons, que ha habilitat els números de compte ES91 0182 6035 4102 0160 8531i ES79 2100 3200 9625 0002 9627, com per Creu Roja. Crida urgent de sor Lucía a aconseguir pisos per reagrupar famílies d'Ucraïna a Manresa