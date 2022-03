La plaça Major de Manresa ha acollit aquest dimarts a la tarda una concentració convocada per l'Ajuntament en suport del poble ucraïnès i per demanar el final de la guerra que ha aplegat unes 250 persones. Ha començat a les 7 de la tarda amb la interpretació del Cant dels Ocells pel guitarra Lluís de las Heras. Tot seguit, l'alcalde Marc Aloy ha llegit la declaració promoguda pel Fons Català de Cooperació i la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la Pau. Ha animat la ciutadania a portar a terme iniciatives solidàries per donar suport al poble ucraïnès i ha recordat que, en aquest sentit, el Fons Català de Cooperació informa que la manera més útil i efectiva és fer aportacions econòmiques a les campanyes impulsades per propi ens i per Creu Roja. Ha tancat l'acte la Coral Refilets, que ha interpretat el Canon de la Pau mentre a la plaça han desplegat una bandera d'Ucraïna.

La declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la Pau de Catalunya fa un prec a favor del diàleg per tal de desescalar el conflicte i desmilitaritzar la zona. Alhora, s'apel·la a la comunitat internacional, en especial a la Unió Europea, perquè faci de mediadora per aconseguir una solució pacífica basada en la diplomàcia i el multilateralisme. Més de 400 persones a Sant Joan de Vilatorrada La convocatòria forma part de la jornada d'accions de mobilització organitzades per les entitats municipalistes de Catalunya a favor d'Ucraïna. L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha fet públic un comunicat de condemna per “l’atac militar injustificat del govern de Rússia contra la població civil ucraïnesa”, arran de la invasió que es va iniciar el passat 24 de febrer. En aquest escrit es manifesta especialment “el nostre suport a la comunitat ucraïnesa resident als nostres pobles i ciutats de Catalunya”. El municipalisme català ha demanat la desescalada del conflicte i ha apel·lat al diàleg per obtenir una solució pacífica, basada en el respecte a les persones i la defensa dels Drets Humans. A la regió central, han estat múltiples els municipis que s'han adherit a les mobilitzacions. A les set de la tarda, més de 400 persones també s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, un municipi on l'associacionisme ucraïnès té un pes molt important. Des de fa deu anys, el municipi bagenc disposa de l'associació Ucraïna al Cor, que integra mig centenar de famílies ucraïneses. La Casa de la Vila de Súria també ha acollit a 2/4 de vuit de la tarda una concentració contra la guerra i en suport del poble d’Ucraïna. El consistori ha fet una crida a participar en aquesta concentració com a expressió del compromís de la vila per la pau i contra tota forma de violència. Navarcles clama contra la guerra a Ucraïna Solsona obre un punt de recollida d'aliments i medicaments per a Ucraïna