Solsona promou una campanya de recollida de productes de primera necessitat i material sanitari per a Ucraïna a partir d'avui, en una acció que coordina l'Ajuntament de la ciutat al costat de veïns ucraïnesos. A partir d’avui i almenys fins divendres, Solsona recull productes de primera necessitat i de primers auxilis per fer arribar a Ucraïna davant la guerra que pateixen fa poc menys d'una setmana. L’Ajuntament vol donar suport als combatents i la població afectada arran de la petició de membres de la comunitat ucraïnesa de la ciutat. Cada dia, si es recull suficient material, es durà a Guissona, des d’on diàriament surten vehicles, organitzats pels mateixos ucraïnesos, amb material d’ajut.

Els productes prioritari en aquesta recollida són sacs de dormir preparats per suportar temperatures baixes, màrfegues i piles de qualitat. També es recull material sanitari, com pomades o gels per a cremades; aigua oxigenada; povidona iodada (Betadine o similar); guants sanitaris, benes (10x15 cm o 15x5 cm) i analgèsics (paracetamol).

A l’ajuntament i a la biblioteca

S’habiliten dos punts de recollida, almenys fins divendres: els matins, de dos quarts de nou a dos quarts de tres a l’ajuntament i les tardes, de quatre a vuit del vespre, a la Biblioteca Carles Morató. La setmana vinent es valorarà com continuar la campanya. La residència Hospital Pere Màrtir Colomés hi col·labora mitjançant capses de cartó.

El consistori solsoní, governat per ERC, assenyala que "fa una crida a la solidaritat davant d’un país europeu víctima dels atacs de les tropes russes des del passat 24 de febrer". I explica que en aquests moments ja hi ha constància que "infraestructures hospitalàries han estat destruïdes pels bombardejos, la població civil ja ha rebut l’impacte directe de la guerra i material de primera necessitat comença a escassejar". L'ajut de Solsona se sumarà al de Guisona, un dels municipis amb la comunitat ucraïnesa més important de Catalunya. A Solsona hi ha prop d’una quarantena de ciutadans d’origen ucraïnès, que "viuen amb angoixa aquest episodi bèl·lic", segons fonts municipals.

Concentració avui a les set del vespre

La ciutadania solsonina està convocada avui, dimarts, a les set del vespre davant l’Ajuntament solsoní per manifestar-se en defensa de la pau i en suport al poble ucraïnès. Aquesta és una convocatòria que s'ha fet en l'àmbit de tot Catalunya. Per tant, a moltes ciutats i pobles hi pot haver concentracions similars. A la Catalunya central, com a mínim, n'hi haurà a Manresa, Berga i Sant Joan de Vilatorrada, on també hi ha una important comunitat ucraïnesa. A Solsona, des de l’eixida de l’ajuntament s’il·luminarà amb els colors de la bandera d’Ucraïna, com a mostra de suport, igual com s’està fent en diversos edificis emblemàtics d’arreu del món.