L’arquitecte i exregidor d’Urbanisme i Mobilitat Ramon Bacardit es perfila com l’alcaldable de Junts per Manresa de cara a les properes eleccions municipals. Junts convocarà primàries de forma imminent i, segons ha pogut saber aquest diari, Bacardit ja ha començat a preparar la seva candidatura i a fer contactes per a promocionar-la.

Ramon Bacardit va ser delegat dels arquitectes del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Va ser regidor d’Urbanisme de Manresa en el mandat 2011-2015 en què CiU va governar en solitari i va ser l’encarregat de portar l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a aprovació inicial. Es dona la circumstància que en el següent mandat municipal el regidor d’Urbanisme va ser el republicà, i actual alcalde, Marc Aloy. Ramon Bacardit (Manresa, 28 de desembre del 1974) és arquitecte urbanista de professió. Va muntar despatx el 2000 i va ser president de la delegació Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes, càrrec al qual va renunciar en entrar com a regidor. Ramon Bacardit no va formar part de la llista electoral amb la què CiU es va presentar a les eleccions municipals el 24 de maig del 2015. En aquell moment, l’encara regidor d’Urbanisme va explicar que després de 4 anys en què s’havia abocat plenament a la seva responsabilitat política tenia ganes d’agafar un altre camí. Consultat per Regió7, Bacardit no ha negat ni desmentit la seva candidatura que es produeix després que en els darrers temps hagi anat recuperant notorietat pública. Si la seva no és l’única candidatura presentada, el procés de primàries serà el que acabarà definint la persona que encapçalarà la llista amb la qual Junts per Manresa concorrerà a les eleccions municipals de les quals sortirà el govern de Manresa per al període 2023-2027.